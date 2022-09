Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Journées Internationales de la non-violence : “respecter la nature, respecter la vie pour mieux respecter l’autre” La Journée internationale de la non-violence sera célébrée le 2 octobre prochain à Saint-Paul, jour anniversaire de la naissance du Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l’indépendance de l’Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la désobéissance civile, fondée sur le concept de non-violence. En sanskrit Ahimsa signifie littéralement «non-violence» et plus généralement «respect de la vie».

Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles en partenariat avec la Ville de Saint-Paul a souhaité sensibiliser les enfants de la garderie «Les Petits Boucaniers» à l’importance de protéger la vie sous toutes ses formes. À l’heure du changement climatique et des grands bouleversements sur la planète, Ahimsa nous appelle à respecter notre environnement.

À travers ce projet, l’ARRCC vise à contribuer à l’émergence et au renforcement d’une conscience environnementale chez les plus jeunes, en leur permettant de comprendre davantage leur milieu naturel immédiat afin de mieux le préserver.

Ce mercredi 28 septembre, une trentaine d’enfants de la garderie «Les petits Boucaniers» se sont rendus à la Réserve Naturelle de l’Etang et sur le site de la Raffinerie pour apprendre les rudiments du jardinage. Des connaissances qu’ils ont mis en pratique dès l’après-midi en travaillant sous la houlette de nos jardiniers municipaux pour créer le jardin de Gandhi. Un espace fleuri formant le drapeau de l’Inde situé sur le front de mer de Saint-Paul.

Un jardin paysager qui viendra mettre en valeur la stèle dédiée au Mahatma Gandhi et qui sera inaugurée ce dimanche 2 octobre 2022 sur le front de mer de Saint-Paul.

