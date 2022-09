Les thèmes des conférences à retrouver ci-dessous

Dans le cadre de La Journée Internationale de la non-violence célébrée le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l’indépendance de l’Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence, plusieurs animations sont prévues. Dans le cadre de cet anniversaire, l’Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles (ARRCC) organise Les Journées Internationales de la non-violence à Saint-Paul. Au programme, trois jours de conférences dans la salle du Conseil Municipal, les 28, 29 et 30 septembre de 19h à 20h30.En partenariat avec le service biodiversité de la Ville de Saint-Paul, un atelier sera organisé avec les scolaires ainsi qu’une visite guidée de l’Étang Saint-Paul avec la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul. Un jardin de Ghandi doit également voir le jour avec la Raffinerie.Du 1er octobre à 20h jusqu’au 2 octobre à 7 : une grande nuit de la méditation est organisée au gymnase du lycée Saint-Paul IV ! L’entrée est libre et gratuite. Vous pouvez retrouver plus d’informations sur le Facebook de l’association Pour clôturer ces Journées Internationales de la non-violence organisée à Saint-Paul, la stèle du Mahatma Ghandi sera inaugurée le dimanche 2 octobre sur le Boulevard du Front de Mer (près du boulodrome) en présence du Consul général de l’Inde et de l’Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles.