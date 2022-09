Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Journées Internationales de la Non-Violence à Saint-Paul



Les thèmes des conférences à retrouver ci-dessous En partenariat avec le service biodiversité de la Ville de Saint-Paul, un atelier sera organisé avec les scolaires ainsi qu’une visite guidée de l’Étang Saint-Paul avec la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Saint-Paul. Un jardin de Ghandi doit également voir le jour avec la Raffinerie.

Du 1er octobre à 20h jusqu'au 2 octobre à 7 : une grande nuit de la méditation est organisée au gymnase du lycée Saint-Paul IV ! L'entrée est libre et gratuite. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le Facebook de l'association. Pour clôturer ces Journées Internationales de la non-violence organisée à Saint-Paul, la stèle du Mahatma Ghandi sera inaugurée le dimanche 2 octobre sur le Boulevard du Front de Mer (près du boulodrome) en présence du Consul général de l'Inde et de l'Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles. Dans le cadre de La Journée Internationale de la non-violence célébrée le 2 octobre, jour anniversaire de la naissance de Mahatma Gandhi, chef du mouvement pour l'indépendance de l'Inde et pionnier de la philosophie et de la stratégie de la non-violence, plusieurs animations sont prévues. Dans le cadre de cet anniversaire, l'Association Réunionnaise des Relations et Créations Culturelles (ARRCC) organise Les Journées Internationales de la non-violence à Saint-Paul. Au programme, trois jours de conférences dans la salle du Conseil Municipal, les 28, 29 et 30 septembre de 19h à 20h30.





