Les Jeux interco du TCO reportés

Course Sumo

Tir à la Corde

Parcours en Aveugle

Course Paddle

Baby-Foot Géant

Chenille

Ski Nordique

Fil d’Ariane

Quiz culturel

Parcours du combattant

Compte tenu de l’actualité récente et de ses conséquences sur l’organisation de la manifestation, les Jeux Interco du Territoire de la Côte Ouest (TCO), prévus ce samedi 8 décembre 2018, sont annulés et reportés à une date ultérieure.Cette deuxième édition devait se dérouler au gymnase de Plateau Caillou dans la commune de Saint-Paul.Trois équipes de chaque ville de l’Ouest (La Possession, Le Port, Saint-Paul, Trois-Bassins et Saint-Leu) devaient s’affronter lors d’épreuves sportives et ludiques. Avec 150 concurrents attendus sur les dix ateliers imposés: