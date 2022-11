Les Jeux des îles de l'océan Indien 2023 se dérouleront à Madagascar

Le CROS Réunion confirme par ailleurs, suite à une visioconférence avec les autres délégations, que la liste des disciplines a été également au nombre de 23 (intégrant les 2 disciplines paralympiques Handisport et Sport Adapté en athlétisme et natation). La liste sera définitivement arrêtée en fonction d nombre de pays engagés dans la discipline (au moins 3 par pays).



Le CNO de Madagascar prévoit de communiquer les règlements généraux d'ici le 30 novembre 2022.



Une réunion du CIJ (Conseil international des jeux) se tiendra en présentiel les 14, 15 et 16 décembre 2022 à Madagascar avec pour ordre du jour :

1. Validation définitive des dates des Jeux

2. Validation des règlements généraux et techniques

3. Engagement financier (participation des pays)

4. Validation des sites (villes et équipements sportifs)

5. Visite des sites et des hébergements



Le CROS Réunion se dit satisfait des discussions du jour avec les autres comités de la zone : "Nous sommes confiants pour la suite."