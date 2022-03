A la Une .. Les Jeunes avec Macron nomment Iris Mounier et Matthias Dassot ambassadeurs dans les Outre-mer

Le communiqué :



Premier mouvement de jeunesse politiqu avec près de 31 000 adhérents, les Jeunes avec Macron, présents sur l’ensemble du territoire métropolitain et ultra-marin, continuent de s’impliquer dans la vie politique nationale et locale du pays.



Iris Mounier, référente des Jeunes avec Macron en Guyane et originaire de ce même département, ainsi que Matthias Dassot, référent des Jeunes avec Macron à La Réunion et originaire de La Réunion sont nommés ambassadeurs du mouvement de jeunesse de la majorité présidentielle dans les Outre-mer.



Ils seront les porte-paroles des Jeunes avec Macron dans les régions d’outre-mer, de leur mobilisation régionale et nationale, des propositions du mouvement et de leur implication dans les instances de la majorité présidentielle.



Les Jeunes avec Macron ont présenté le 31 janvier dernier, une série de propositions, fruit d’un travail de concertations, d’échanges et de rencontres pendant trois ans, visant à améliorer le quotidien des jeunes et à prendre place dans le projet du candidat Emmanuel Macron.



Iris Mounier, ambassadrice de la région Outre-mer

Originaire de la Guyane, elle a poursuivi ses études supérieures en finance d’entreprises et de marché à Toulouse, avant de rentrer sur ses terres où elle est responsable des projets et finance dans la grande distribution. “Avec un fort potentiel démographique, caractérisé par une jeunesse désireuse de s’exprimer et de se faire entendre, être Jeune avec Macron c’est pouvoir être ce relais. Ce mouvement a su fédérer les jeunes de l’hexagone et des outre-mer en intégrant leurs différences à l’image de notre Président. Aujourd’hui, c’est avec enthousiasme que je suis référente Guyane et devient ambassadrice Outre-mer des Jeunes avec Macron, avec l’envie de faire réélire Emmanuel Macron pour 5 ans de plus.”



Matthias Dassot, ambassadeur de la région Outre-mer

Habitant de la commune de Sainte-Marie à La Réunion, il est étudiant à l’École Supérieure des Sciences Politiques Appliquées et est collaborateur d’un groupe d’élus à la Communauté intercommunale du Nord de La Réunion. “Je suis fier de faire partie du premier mouvement politique de jeunesse de France, incarnant une jeunesse qui s’émancipe et qui n’a pas peur de s’engager. Mon engagement traduit l'importance que nous devons prendre, nous, les jeunes, dans la construction de l'avenir des Outre-mer. Il est important de mettre en avant le bilan du gouvernement, d’autant plus qu’il est favorable.”