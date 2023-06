Les Jeunes avec Macron d'Outre-mer se réjouissent de l'augmentation de la bourse pour les étudiants

Le communiqué :



Aux termes des travaux du CNR Jeunesse, la Première Ministre, Elisabeth BORNE a annoncé, une série de mesures favorisant les jeunes.



À compter de septembre prochain, en plus de la revalorisation nationale de 37 euros des bourses étudiantes, se rajoutera un montant de 30 euros mensuel en Outre-mer, soit 67 euros par mois. Cette mesure, prenant à la fois en compte l’inflation des prix alimentaires, de même que « la vie chère » subie dans les territoires ultramarins, s’impose comme une mesure d’urgence de justice sociale.



Les Jeunes avec Macron se félicitent de cette annonce. À son échelle, celle-ci contribue à apporter une réponse concrète à la précarité sociale des étudiants en Outre-mer. Mais aussi à réaffirmer l’objectif d’égalité réelle qui doit exister entre le territoire hexagonal et les territoires ultramarins, ne se traduisant que par une appréciation totale des réalités vécues. Agir pour améliorer la vie quotidienne des étudiants partout sur le territoire national est un de nos engagements les plus importants !



"Cela constitue une voie ouverte pour bâtir une réforme des bourses répondant aux spécificités des territoires ultramarins. En somme apporter une réponse dont nous pouvons collectivement être fiers.", explique Marc-Olivier, coordinateur Jeunes avec Macron Outre-mer.