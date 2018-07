Les Jeunes avec Macron: "Les logements étudiants désormais sans caution parentale !"

Le mouvement Les Jeunes avec Macron (JAM) se félicite de la récente décision de la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal, d'entériner la fameuse garantie VISALE. Ce dispositif, qui vise à faciliter l'accès au logement pour les jeunes et salariés en situation précaire, est une "bonne nouvelle pour les étudiants sur le territoire réunionnais" estime le mouvement.



Grâce à cette garantie, le seul dispositif de caution locative gratuite et ouvert à tous les étudiants, "tous les étudiants quelque soit sa situation personnelle pourra en bénéficier à n’importe quel endroit du territoire dès la rentrée 2018", assure le collectif. "Nous connaissons le 'parcours du combattant' qu’est déjà la recherche d’un logement, le Gouvernement et le Président de La République tiennent leurs engagements !", termine-t-il.