Les Jeunes avec Macron 974 lancent leur campagne d’affichage

Le communiqué :



Ce dimanche 17 octobre 2021, Les jeunes avec Macron 974, accompagnés de membres et adhérents de La République En Marche se sont retrouvés au centre-ville de Saint Denis pour une session de collage dans les rues du chef-lieu. Cette opération avait pour but :

- Montrer le soutien des jeunes réunionnais à Emmanuel Macron dans le cadre de la présidentielle 2022.

- Mettre en avant les actions du gouvernement.

- Faire connaître le mouvement aux jeunes réunionnais, pour fédérer des valeurs communes autour d’un même et seul candidat.



“Il est important pour nous, jeunes réunionnais, de nous mobiliser autour de valeurs communes, pour soutenir le président de la République. Tout aussi important de mettre en exergue les actions du gouvernement en faveur des jeunes. La crise sanitaire nous a démontré l’engagement d’Emmanuel Macron vis-à-vis des jeunes. Citons les repas à 1€ pour les étudiants, ou encore le Pass Culture pour les moins de 18 ans. Notre mouvement a pour but de réunir la jeunesse, mais aussi de l'intéresser aux actes citoyens, à l’approche de la présidentielle 2022. C’est en ce sens que nous invitons les jeunes à se joindre à nous, pour qu’ensemble nous puissions poursuivre 5 saisons de plus” - Victor Gokalsing, Responsable de la vie étudiante Outre-mer.



Pourquoi rejoindre Les Jeunes avec Macron ?



Les Jeunes avec Macron est un collectif créé en 2015 avant qu’Emmanuel Macron ne soit candidat et initialement indépendant de toute organisation, le mouvement a rapidement accueilli plusieurs milliers d'adhérents, pour la plupart des primo-engagés. Nous avons participé activement à la campagne de 2017, croyant à un dépassement des clivages. Nous prenons part au débat qui agite la société, un débat que nous voulons au service des jeunes, parce que nous sommes dans une évolution du débat sociétal et politique.



En janvier 2021 les propositions que nous avions formulées pour faire face à la crise ont été, en grande partie, reprises par le Président de la République. A ce même titre, nous travaillions sur d’autres sujets, tels que la question climatique et écologique, la légalisation encadrée du cannabis, l’émancipation des jeunes ou encore le harcèlement scolaire.



Aujourd’hui les JAM comptent 27 500 adhérents répartis dans toute la France, et représentent le premier mouvement politique de jeunesse de France.