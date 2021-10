Les Jardins de Manapany "sous les bombes"

Le communiqué du Collectif des Usagers des Jardins de Manapany – ADPRH - Greenpeace Réunion:



Dimanche 10 octobre, une performance artistique sans précédent s'est tenue à Manapany : Konichoart, Diaz et DRS 1, trois graffeurs réunionnais, sont venus apporter leur soutien aux associations et au collectif qui militent pour la réouverture au public des Jardins de Manapany : l’ADPRH (Association des Propriétaires, Riverains et Habitants de Manapany), Greenpeace Réunion et le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany.



Un peu plus d’un an après que les gaz lacrymogène ont arraché des larmes à des citoyens, des femmes, des enfants, des gramounes, c’est avec les bombes des graffeurs que nous avons souhaité répondre à la violence que nous avons subie de ce 27 septembre 2020 et qui marque encore et pour longtemps les habitants de Manapany.



Une dizaine d’oeuvres créées en live, pour le plus grand plaisir de la centaine de personnes qui se sont succédé entre 10h et 17h, et qui en ont profité pour s’informer auprès des associations et du collectif sur les projets d’aménagement de Manapany, programmés par la Mairie de Saint- Joseph sur un total de près de 11ha...



Bombes artistiques mais aussi juridiques ! Le Collectif des Usagers des Jardins de Manapany a en effet annoncé avoir déposé au Tribunal Administratif une requête afin que soit reconnu l’usage public des Jardins depuis plus de 20 ans, donc son appartance inaliénable au domaine communal public et donc sa réouverture.



Le silence assourdissant de la Mairie de Saint-Joseph à nos demandes répétées d’informations et de concertation avec la population, malgré la signature de ces demandes par près de 8 000 amoureux de Manapany et des biens communs, ne peut plus être de mise : cette réouverture des Jardins, nous la voulons sous les conditions décidées par une concertation des citoyens, des riverains, des habitants du quartier, mais aussi de Saint-Joseph et de toute La Réunion, des associations culturelles et sportives et la Mairie.



Manapany a longtemps été un lieu de Culture et la fermeture des Jardins de Manapany a signé l’arrêt de mort de l’accès gratuit à la Culture pour TOUS.



Mais aussi un lieu de pique-nique en famille, et notre dernière pensée ira à ces gramounes venus en bus de Saint-Benoît, pour un tour de l’île, et qui ne savaient pas les Jardins fermés ; comme de nombreux Réunionnais. Aujourd’hui, à Manapany, ils ont pique-niqué sur le béton et krazé inn ti séga desi goudron.



Ti coin charman beaucoup mons accueillant à présent…



Luc Donat et... Patrick, repris en choeur...



"Je m'souviendrai toujours

"Ce p'tit coin très charmant..."

(Raymond Sangaria)