Les Jardins de Manapany fermés : Un "domaine communal privé", répond la mairie

L’espace vert clôturé donnant sur la mer n’est plus accessible. Dimanche matin, moins d’une centaine de personnes, selon les Gilets Jaunes des Zazalés également présents, se sont rassemblées dans les Jardins de Manapany bravant l’interdiction. "La clôture installée n’autorise plus l’accès libre à cet espace du domaine public alors même que Les Jardins de Manapany n'avaient jamais été fermés avant le 13 mai 2020", indique un citoyen anonyme dans un courrier préalablement transmis au maire de St-Joseph et au sous-préfet de St-Pierre. Une décision de la collectivité liée à l’État d’urgence sanitaire pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Mais, "à ma connaissance, aucune délibération du Conseil municipal n’a validé administrativement la construction de la clôture sur cet espace public (...), ce qui constitue à mon sens et pour beaucoup une aliénation du domaine public" évoque-t-il.



Hier, les manifestants ont souligné "la forte valeur culturelle, émotionnelle, touristique et historique" dans leur prise de parole.



"Ce site clôturé fait partie du domaine communal privé", a rappelé en réponse la mairie de St-Joseph. En dehors de sa mise à disposition à l’association 3Peaks chaque année pour le Manapany festival, l’espace n’est pas officiellement ouvert au public.

La police municipale est donc venue constatée les faits. "Un rapport est actuellement en cours d’élaboration en vue d’éventuelles poursuites", termine la collectivité dans son communiqué.