Les Internautes réagissent aux annonces d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron décidé de serrer la vis alors que l'épidémie de Coronavirus connaît un regain en France. Le président de la République a assuré que des efforts sont encore nécessaires pour contenir cette deuxième vague plus forte que prévue.Le chef de l'Etat a notamment décidé d'un couvre-feu dans près d'une dizaines de zones entre 21h et 6h du matin. Mais Emmanuel Macron a aussi annoncé une aide de 150 euros pour les plus démunis.Voici les meilleures réactions trouvées sur Joke974 Coupe de France de Neurchi de Memes ou encore Fé Ri La Guél Pou De Vrai