Les Initiatives Numériques des Entreprises Réunionnaises à l’honneur avec les Digital Awards

C’est pour célébrer ce tournant que DIGITAL REUNION, en cette année 2020, lance la toute 1ère édition des Digital Awards – île de la Réunion, en partenariat avec la Région Réunion.





6 catégories pour valoriser vos projets, vos talents, vos équipes auprès de la communauté des entrepreneurs/entrepreneuses réunionnais(es) :



- Meilleur Projet de Transformation numérique au sein d’une entreprise ou organisation

- Meilleure Collaboration digitale, entre une entreprise réunionnaise et un partenaire réunionnais, métropolitain ou à l’international

- Meilleur Usage des nouvelles technologies (IoT, AI, Blockchain, Cybersécurité, Big Data…)

- Meilleur Projet de Solidarité et/ou d’Inclusion Numérique

- Meilleur Site web créé par une entreprise réunionnaise, pour elle-même ou en tant que prestataire de service

- Meilleure Application mobile créée par une entreprise réunionnaise, pour elle-même ou en tant que prestataire de service



Chaque gagnant de chaque catégorie recevra pour 5000€ de prestations incluant :

- Un trophée et macaron site web lauréat 2020 Digital awards,

- Une communication sur les réseaux Digital Reunion/Région Réunion,

- Un package silver sur NxSE 2021 (valeur 2000€),

- Un accompagnement/formation presse (valeur 1500€),

- Une vidéo corporate de son entreprise (valeur 1500€).



Entreprises réunionnaises du numérique,

Déposez vos candidatures (c’est gratuit !) dès à présent et jusqu’au 16 Octobre 2020 sur ce formulaire



