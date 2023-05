A la Une . Les Handicapables se lancent à l'assaut du Maïdo

Le Maïdo Handitour se déroule ce dimanche 7 mai 2023. Huit Handicapables partiront du Guillaume Saint-Paul pour une arrivée 20 km plus tard au point vue du Maïdo. Par NP - Publié le Dimanche 7 Mai 2023 à 08:57

Valérie, atteinte de troubles articulaires, Jenny, atteinte d’une IMC diplégie, ou encore Boris, atteint d'une paraplégie suite à un accident de moto, se sont lancés un défi. Au total, ils seront huit Handicapables à faire le chemin, accompagnés de 60 personnes pour les pousser et les soutenir. Dimanche, ils partiront à l'assaut du Maïdo depuis la bibliothèque du Guillaume St-Paul. Un parcours de près de 20 km avec environ 1.600m de dénivelé positif à avaler en fauteuil roulant.



La caravane de 85 personnes sera sécurisée par une équipe des Handimotards et des bénévoles pour la logistique. "Le but de cet évènement est de réunir toutes les personnes en situation de handicap et de les sortir de l’isolement ainsi que de véhiculer l’image de notre devise: 'Ensemb’ nou lé capab’", indique l'association Handicapables974. Le président Cédric Bussmann, atteint de la sclérose en plaques, sera lui-même sur la route.



Pour les motiver tout au long du parcours et assurer l'ambiance, l’association Case Oxygène et 8 personnes en difficulté cognitive ont formé une fanfare.



L'arrivée au Maïdo en musique est prévue vers 15h dimanche.