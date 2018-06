Les Guignols de l'info ont tiré leur révérence à la télévision

Les Guignols de l'info ont été créés en 1988. Après presque 30 ans de bons et loyaux services, les téléspectateurs ont assisté ce vendredi 22 juin à la dernière diffusion de l'émission.



L'existence des marionnettes ne tenait plus qu'à un fil depuis la nomination de Vincent Bolloré à la tête du groupe. Sa fin avait été annoncée depuis le 1er juin dernier.



Cette dernière émission des Guignols a été rythmée de nostalgie, avec notamment le retour de marionnettes emblématiques. Comme celle de PPD, de Jacques et Bernadette Chirac, ou encore Johnny Hallyday, qui ont marqué les premiers pas de l'émission sur Canal +.



Et elle a été conclue par le mythique "A tchao bonsoir"...