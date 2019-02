Les Gilets jaunes manifestent dans le sud ce samedi

Ce samedi 16 février, les Gilets jaunes organisent un nouveau rassemblement dans le Sud. Etudiants, retraités, salariés, lycéens, familles, chômeurs, gilets jaunes, syndicalistes, amis, sympathisants..."toutes les forces vives de La Réunion" y sont invitées."Nou la bezwin lo maximum domoun pou konstrui nout domin. Pou mèt anlèr nout valèr, pour un société pli zist, plis égalitaire, pli solidèr et surtout pli valorizant! Arèt èk la vie shèr, nou vé bon manzé, bonmarshé...gro zozo, partaz in pé! Allons construire ensemble, défendons le Référendum d'initiative citoyenne (Ric), une société choisie plutôt qu'imposée", lancent-ils.Un bus a été affrété pour permettre la participation des manifestants du Nord, de l’Est et de l’Ouest. Départ à 6h du QG de Saint-Benoit par l’Ouest.Ils seront d’abord à Saint-Pierre devant la mairie à 9H, direction ensuite la Poste pour une arrivée sur le front de mer en fin de matinée.L’après-midi, toujours dans une ambiance festive, rendez-vous est donné à la Kaz des Azalées au Tampon. Ateliers, débats, mais aussi cours de renforcements musculaires, de guitare ou de conception de produits cosmétiques seront proposés sur le rond-point. La journée se terminera par un kabar maloya.