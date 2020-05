Les Gilets jaunes des Zazalés devant le CHU Sud pensent "le monde d'après"

L’appel a été lancé sur les réseaux sociaux. Ce lundi 11 mai, premier jour de déconfinement, une vingtaine de personnes se sont rassemblées devant le CHU Sud pour applaudir le personnel soignant, mais aussi tous les travailleurs mobilisés durant cette crise sanitaire.



"Nous refusons le retour à l’anormal", protestent-elles à l’initiative des Gilets jaunes du QG des Azalées.



Sur place, des représentants d’organisations syndicales, des citoyens et des mouvements de citoyens.



"Depuis 2 ans, nous alertons sur le manque de moyens alloués aux établissements hospitaliers", lance la CFTC CHU Sud Réunion. Un manque de moyens apparu d’autant plus criant avec la crise sanitaire du Covid-19.



L’action est suivie d’un ronnkozé sur le thème "le monde d’après". "Parce qu’il n’y aura pas de 'retour au travail' sans possibilité de contestation écologique et sociale", invitent les Gilets jaunes.