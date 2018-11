Courrier des lecteurs Les Gilets Jaunes se trompent de cible…

Nous respectons la contestation, pas de souci. Nous la comprenons et nous adhérons à nombre de revendications. Les gens ont le droit de manifester.



Mais pas de tout bloquer au risque de sacrifier l’activité économique. N’ont-ils rien à perdre, ces gilets jaunes, pour s’en prendre ainsi aux entreprises, empêchant toute activité du petit commerce, des artisans, des restaurateurs, faisant courir le danger de fermeture pour nombre d’établissements à la fin du mois et la destruction de milliers d’emplois ? Bien sûr, il est plus facile de bloquer les travailleurs qui n’y sont pour rien, que de bloquer les vrais responsables des taxes… Les gilets jaunes se trompent de cible !



Lorsqu’un ménage n’a plus un centime de versé sur son compte en banque, il ne peut plus rien payer, rien acheter ni se nourrir. L’image vaut également pour une entreprise, en cas d’arrêt brutal et contraint de son activité. Sans chiffre d’affaires, plus de trésorerie. Et sans trésorerie, plus de salaires payés, de taxes ou charges réglées, plus d’achats auprès des fournisseurs et ainsi de suite… C’est la fin de l’entreprise qui crée de l’emploi et soutient l’économie locale.



Sans se rendre compte du danger réel qu’ils font courir à l’économie, les manifestants disent vouloir dénoncer les abus de certains, parmi lesquels les grandes surfaces. Mais dans le même temps, ce sont les petites structures qui risquent d’y laisser des plumes. Tout le monde sait que seuls les plus « gros » survivent à ce type de conflits. Les « petits », eux, n’auront bientôt plus que leurs yeux pour pleurer. Dès lors, ce mouvement des gilets jaunes ne fait encore que renforcer l’ordre qu’ils s’évertuent à dénoncer. Triste et paradoxale réalité… Des commerçants et restaurateurs en colère Lu 161 fois





