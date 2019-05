Les Gilets Jaunes le savent-ils ? Les candidatures au Conseil Consultatif Citoyen sont ouvertes, le RIC local devient une réalité!

La demande la plus forte des gilets jaunes a constamment été d'obtenir un RIC, un référendum d'initiative citoyenne, qui rendrait, enfin, au peuple le pouvoir décisionnaire qui lui a été volé (quel autre mot ?) par le système de la représentation parlementaire. Sous couvert de démocratie, ce dernier en est le parfait opposé de sorte que l'expression "démocratie représentative" est un oxymore avec lequel on nous enfume depuis deux siècles.



C'est donc dans un mouvement d'autant plus louable que le 19 décembre dernier, conformément au Code général des collectivités territoriales, l'assemblée régionale a adopté à l'unanimité le principe de la création d'un conseil citoyen disposant, entre autre, du pouvoir de lancer un référendum local décisif dès lors que 50% des inscrits auraient pris part au vote. Etre en mesure de solliciter ainsi une décision populaire sur telle ou telle question qu'il aura jugée importante est, en soi, un pouvoir remarquable pour un conseil supposé être seulement consultatif.



C'est pourquoi la situation de blocage actuel avec les "instances" gilets jaunes est incompréhensible. En effet, les quelques personnes qui se sont mises à parler au nom des gilets jaunes(sous couvert d'anonymat et sans aucune légitimité vu que les Gilets Jaunes refusent a priori toute forme de représentation) font un blocage par rapport au fait que le conseil citoyen serait seulement consultatif. Elles veulent qu'il soit décisionnaire sans voir que ce serait reproduire le système de la représentation. Ce qui importe c'est que le peuple soit décisionnaire et avec ce RIC local, il peut l'être, notamment sur des questions aussi "brûlante" que la gestion de nos déchets et l'empoisonnement ou non de la population par des incinérateurs.



Quoi qu'il en soit, au lieu de circuler sur tous les réseaux sociaux gilets jaunes, le fait que, depuis le 18 avril dernier, les citoyens réunionnais peuvent s'inscrire sur la liste de candidature au Conseil Consultatif Citoyen (sur le site de capcitoyenreunion.re) reste complètement tu. Dans les cercles militants, personne n'en parle, tout le monde ou presque semble l'ignorer. Or, il faut absolument que nous soyons nombreux sur cette liste de candidature afin qu'elle reflète assez bien la population réunionnaise. En fait, tout se passe comme si on voulait saboter cette démarche parce que la Région en est à l'origine et que les dirigeants autoproclamés des gilets jaunes ne pourront s'en attribuer le mérite.



En tant que membre du Comité Est qui avait rédigé le compte-rendu de l'atelier citoyen du 5 janvier à Saint-Benoît en commettant l'erreur, je le reconnais, de demander un conseil décisionnaire (ce qui est inutile, on vient de le voir), je tiens à ce que cette opportunité formidable de faire avancer la démocratie soit connue de tous : chacun de nous peut demander à participer au Conseil Citoyen Consultatif qui aura, entre autres prérogatives, le pouvoir de lancer un référendum local décisionnaire (si le quota de 50% est atteint). La clôture des candidatures aura lieu le 19 mai prochain.



Le RIC national a été refusé par le président mais le mouvement des gilets jaunes n'a pas été vain : nous tenons un RIC régional à portée de main, ce n'est pas le moment de laisser tomber !