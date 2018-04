Culture Les GentlemanS : un plaisir communicatif à consommer sans modération Si au cours d'une même soirée, vous croisez un reggae man, un moustique un peu sadique, un alcoolo, une libellule, un pervers narcissique, un 4x4 dépressif, un quinqua qui quitte sa femme, un chien zorey et obèse, un présentateur JT cynique et bien d'autres encore ; il se pourrait bien que vous soyez arrivés à un concert des GentlemanS...





Le groupe est formé depuis quelques années déjà et est basé sur Saint-Joseph : Yannick fait de la basse, 1 Steph des claves, 1 autre Stef de l'accordéon diatonique ou du teen-wistle, de l'harmonica, du yukulélé, de la guitare et du kazoo, et Gunter qui joue de la guitare ou du yuk. Des reprises (un peu), des créations (beaucoup), de la joie (toujours)..... Un répertoire éclectique et souriant, serpentant entre les styles musicaux : parfois humoristique, parfois mouillé d'acide ou parfois encore empreint de poésie. L'irrévérence et les rythmes chaloupés sont au programme



Deux ans qu'ils ont commencé à vraiment jouer en public. Leur style est assez incertain car ils ont des influences multiples : "Nous faisons de la variété alternative... entre chanson réaliste et chanson française plus récente avec quelques relents folk ou jazzy mais nous privilégions la mise en avant de nos textes. Nous avons écrit et composé la quasi intégralité de nos chansons (27 sur 31), sachant que tout le monde écrit et que nous sommes trois à composer, ce qui contribue à l’éclectisme de nos productions" explique Gunter.



Découvrons une de leur création 4 jeunes hommes dans le vent? Cela pourrait commencer ainsi... mais il est difficile de ne pas rire quand on les entend chanter car c'est avec humour que ces 4 Artistes Créateurs qui composent le groupe les GentlemanS nous font découvrir et partager leur passion pour la musique.Le groupe est formé depuis quelques années déjà et est basé sur Saint-Joseph : Yannick fait de la basse, 1 Steph des claves, 1 autre Stef de l'accordéon diatonique ou du teen-wistle, de l'harmonica, du yukulélé, de la guitare et du kazoo, et Gunter qui joue de la guitare ou du yuk. Des reprises (un peu), des créations (beaucoup), de la joie (toujours)..... Un répertoire éclectique et souriant, serpentant entre les styles musicaux : parfois humoristique, parfois mouillé d'acide ou parfois encore empreint de poésie. L'irrévérence et les rythmes chaloupés sont au programmeDeux ans qu'ils ont commencé à vraiment jouer en public. Leur style est assez incertain car ils ont des influences multiples : "Nous faisons de la variété alternative... entre chanson réaliste et chanson française plus récente avec quelques relents folk ou jazzy mais nous privilégions la mise en avant de nos textes. Nous avons écrit et composé la quasi intégralité de nos chansons (27 sur 31), sachant que tout le monde écrit et que nous sommes trois à composer, ce qui contribue à l’éclectisme de nos productions" explique Gunter.Découvrons une de leur création "Passons" , de l'humour dérisoire et exutoire, le cliché banal d'une vie de couple grisante et tellement monotone. On imagine bien que le bonhomme qui parle ne doit pas être beaucoup mieux que la femme qu'il conspue... De la provocation certaine? Il est amusant de dire des choses salaces et ou choquantes sur un petit air entraînant... Parce que les mots dépassent parfois les paroles...

Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com Lu 106 fois





Dans la même rubrique : < > Tourné à La Réunion, le film "Larguées" sort au cinéma "Le diable au bord du chemin" de Jules Bénard, pour les plus intrépides