Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Francos : folie à Saint-Paul Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, vient de relever le défi d’organiser les Francofolies sur son territoire. Ce festival d’envergure internationale offre un rayonnement exceptionnel à la commune devenue l’épicentre de la culture pendant quatre jours.

Ces Francofolies s’inscrivent pleinement dans le projet de mandature qui vise à faire de Saint Paul une terre de festivals et de culture. 16 000 personnes ont vibré pendant les concerts organisés sur les scènes Piton et Lagon à la Clairière de la Saline-les-Bains.



Cet événement à la renommée nationale voire internationale correspond aux ambitions culturelles très élevées de Saint-Paul. Comme l’illustre la présence des équipes de Radio France Internationale et de TV5 Monde.



Cela contribue aussi à renforcer l’attractivité du territoire. Après deux ans de crise sanitaire, la vie festive revient. L’heure est à l’unité, à l’optimisme et au rassemblement. Saint-Paul retrouve un dynamisme nouveau dans le domaine de la culture et de l’art. Ce rayonnement apparaît à présent visible partout sur le territoire et bien au-delà. Ce nouvel essor culturel se perçoit depuis bientôt deux ans. Saint-Paul, phare de la Culture, redevient une cité majeure au plan culturel.



La commune, Ville première de La Réunion, confirme son statut de terre de festivals. Proposer les Francos sur le territoire était un pari majeur. La Municipalité, les organisateurs, les partenaires et les services le relèvent avec éclat.



Cette manifestation engendre des retours très positifs pour la station balnéaire et la Ville. Recevoir les Francos a généré de l’attractivité à plusieurs niveaux. Les retombées économiques, médiatiques et touristiques ont profité au territoire et à ses acteurs économiques.



La volonté est de faire des Francofolies un événement incontournable de la station balnéaire. La dynamique enclenchée a donné une nouvelle impulsion.



Les Francos doivent s’inscrire dans un temps long sur ce ce Bassin de vie. La commune veut redynamiser Saint-Gilles-les-Bains grâce notamment à ce grand festival.



Ce festival mondial a irrigué le reste du territoire. Des actions avec les acteurs associatifs et les artistes ont été organisées dans les établissements scolaires. Des animations ont été proposées autour du skate, de la musique et du graf à Saint-Gilles, dans les restaurants et les rondavelles.



La rondavelle, le Santacruz, a d’ailleurs accueilli le Village des Francos. Cette dynamique de proximité a véritablement insufflé un véritable esprit de festival. L’ambition que tous les acteurs économiques, associatifs et citoyens puissent trouver pleinement leur place dans cet événement exceptionnel.



Sécurité garantie



Pendant les Francos, une attention particulière a aussi été portée au dispositif de sécurité. Ces quatre jours de concerts ont été pensés pour être le plus fluides possible. À la fois pour les festivaliers mais aussi pour les riverains et les habitants de la zone balnéaire.



Réduire considérablement le trafic routier et faciliter la cohabitation entre usagers représentent deux priorités. L’enjeu principal a été de pacifier les milliers de déplacements attendus. Ce sujet capital a été pris en considération pour fluidifier l’accès au site. Plusieurs dispositifs innovants ont permis de proposer la meilleure expérience utilisateur possible.









Dans la même rubrique : < > Baignade possible à Boucan Canot Coup d’envoi de la Semaine Bleue à Saint-Paul ce lundi 3 octobre