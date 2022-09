Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Francofolies rayonnent dans les écoles de Saint-Paul Saint-Paul, terre de festivals, accueille les Francofolies de La Réunion du 29 septembre au 2 octobre 2022. La commune, Ville d’Art et d’Histoire, rayonnera encore plus fort avec la venue des équipes de RFI et de TV5 Monde. Leur présence donnera à Saint-Paul une exposition médiatique internationale.



Des artistes programmés aux Francos viennent directement au contact des marmay saint-paulois. Comme l’illustre la présence de Mickaël POUVIN dans les classes de CM1 et CM2 de l’école primaire de la Saline-les-Bains et celle de Carosse ce mardi 20 septembre 2022.



L’artiste anime un atelier de chant avec les élèves. Un beau moment d’action culturelle marqué par le partage, la transmission et l’échange. Retrouvez ci-dessous la vidéo tournée à cette occasion.











Cette dynamique de proximité vise à insuffler un véritable esprit de festival. D’autres actions avec les artistes et les acteurs associatifs se tiendront dans les établissements scolaires de différents Bassins de vie. Pour rappel, voici la programmation à découvrir



Ces Francofolies engendreront des retombées positives pour Saint-Gilles-les-Bains et pour Saint-Paul. Tant au niveau culturel, médiatique qu’économique. Ce festival va redynamiser ce Bassin de vie.



Les conséquences positives bénéficieront aux acteurs économiques. C’est la logique de l’implication de l’Office de tourisme intercommunal de l’ouest et de TAMARUN. C’est aussi le sens des concerts organisés dans plusieurs rondavelles.



Plusieurs artistes s’y produiront à l’occasion des Francofolies. Le DJ, Aleksand SAYA, la Mauriciennes, Lisa DUCASSE et le Réunionnais, Loic PAINAYE font partie de la programmation.







Le Village des Francofolies s’installera à la rondavelle, le Santa Cruz, du 29 septembre au 2 octobre. Un lieu gratuit et ouvert à tous. Durant les concerts programmés, les graffeurs VAST, ABEILone, SNIF, BONHEUR graphik, MECK et Yann LE GALL feront des performances de graff ! Nous vous invitons à venir nombreux afin découvrir l’univers de ces graffeurs d’exception ! L’ambition de la Municipalité est aussi de faire des Francofolies un événement incontournable de la station balnéaire. La dynamique enclenchée donnera une nouvelle impulsion à Saint-Gilles-les-Bains. Ce festival commence déjà à irriguer le territoire.Des artistes programmés aux Francos viennent directement au contact des marmay saint-paulois. Comme l’illustre la présence de Mickaël POUVIN dans les classes de CM1 et CM2 de l’école primaire de la Saline-les-Bains et celle de Carosse ce mardi 20 septembre 2022.L’artiste anime un atelier de chant avec les élèves. Un beau moment d’action culturelle marqué par le partage, la transmission et l’échange. Retrouvez ci-dessous la vidéo tournée à cette occasion.Cette dynamique de proximité vise à insuffler un véritable esprit de festival. D’autres actions avec les artistes et les acteurs associatifs se tiendront dans les établissements scolaires de différents Bassins de vie. Pour rappel, voici la programmation à découvrir ici . Toutes les informations pratiques à retrouver sur le site de l’organisateur.Ces Francofolies engendreront des retombées positives pour Saint-Gilles-les-Bains et pour Saint-Paul. Tant au niveau culturel, médiatique qu’économique. Ce festival va redynamiser ce Bassin de vie.Les conséquences positives bénéficieront aux acteurs économiques. C’est la logique de l’implication de l’Office de tourisme intercommunal de l’ouest et de TAMARUN. C’est aussi le sens des concerts organisés dans plusieurs rondavelles.Plusieurs artistes s’y produiront à l’occasion des Francofolies. Le DJ, Aleksand SAYA, la Mauriciennes, Lisa DUCASSE et le Réunionnais, Loic PAINAYE font partie de la programmation.Le Village des Francofolies s’installera à la rondavelle, le Santa Cruz, du 29 septembre au 2 octobre. Un lieu gratuit et ouvert à tous. Durant les concerts programmés, les graffeurs VAST, ABEILone, SNIF, BONHEUR graphik, MECK et Yann LE GALL feront des performances de graff ! Nous vous invitons à venir nombreux afin découvrir l’univers de ces graffeurs d’exception !





Dans la même rubrique : < > Dates des fermetures des piscines de septembre Francofolies : Retrouvez les bons plans de l’Office de Tourisme de l’Ouest !