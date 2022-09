Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Francofolies démarrent à Saint-Paul Ça y est, on y est : les Francofolies de Saint Paul démarrent ce jeudi 29 septembre 2022 avec les concerts à la Clairière de la Saline-les-Bains ! C’est l’aboutissement d’un beau chemin que la Municipalité trace avec les organisateurs de ce festival d’envergure internationale.





Face à elle se trouvent la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, la Conseillère régionale, Evelyne CORBIERE, les élu·es du Conseil Municipal, le Directeur des festival Les Francofolies, Jérôme GALABERT, et les artistes. Roxanne PAUSE-DAMOUR salue la présence de Gérard PONT, le patron des Francofolies, qui nous fait l’honneur d’être avec nous pour le lancement des Francos à Saint Paul. Il est venu avec quelques membres de son équipe. « En accueillant les Francofolies, nous avons pris conscience que nous intégrons, d’une certaine manière, une communauté, celle de la confédération des Francos. On est heureux d’accueillir ici à Saint-Paul les équipes du Luxembourg et de Spa. Bienvenue à vous », leur explique l’élue.

Récemment, elle a pu saisir pleinement l’ADN des Francos lors de la dernière édition de juillet. Cette immersion a nourri un peu plus notre volonté de pérenniser ce festival et d’être un partenaire actif de celui-ci. C’est en toute logique que la Municipalité apporte une participation financière et des moyens logistiques et humains nécessaires à la réussite du projet. Avec les organisateurs des Francos, la Municipalité et les services travaillent depuis longtemps à favoriser son succès.



Au nom du Maire de Saint-Paul, la Conseillère municipale remercie Jérôme GALABERT et ses équipes. Il faut saluer à nouveau la qualité de ce partenariat et l’engagement des partenaires privés pleinement investis pour que la culture se développe à La Réunion. Ces Francofolies s’inscrivent parfaitement dans le projet de mandature qui vise à faire de Saint-Paul une terre de festivals et une terre de culture dans une commune labellisée Ville d’Art et d’Histoire.



Recevoir les Francos génèrent de l’attractivité pour la Ville. Les retombées économiques, médiatiques et touristiques vont assurément profiter au territoire et à ses acteurs économiques, surtout dans le Bassin de vie de la Saline-les-Bains. “Saint-Paul, Ville première, redevient une Ville première en matière culturelle. Je veux une nouvelle fois saluer l’engagement de l’organisateur, des partenaires, des artistes, des services de la Ville, des associations”, ajoute Roxanne PAUSE-DAMOUR.

Cette cérémonie d’ouverture se termine avec un avant-goût des concerts des Francofolies. Le groupe Solilokér Tintin se produit sur scène avec un maloya explosif à faire vibrer toute la salle de Léspas. Juste après leur prestation remplie d’une énergie communicative, la chanteuse mauricienne, Lisa DUCASSE, propose un voyage à la fois envoûtant et empreint d’émotion. L’artiste embarque toute la salle.



La réussite des Francofolies repose en partie sur une expérience des festivaliers qui doit être la meilleure possible. Tous les leviers ont été actionnés pour permettre le bon déroulement de cet événement que nous voulons populaire. Pour rappel, la Ville de Saint-Paul prend toutes les



L’enjeu principal reste de pacifier les milliers de déplacements attendus. Ce sujet capital a été pris en considération pour faciliter l’accès au site. Plusieurs dispositifs innovants permettront de proposer la meilleure expérience utilisateur possible.

Pour préserver la tranquillité des riverains, et accéder au site de la manière la plus pratique, le public peut privilégier des alternatives à la voiture : vélo, marche, trottinette…Car à Saint-Paul, labellisée Territoire vélo, nous encourageons les mobilités douces.

Pour aller aux Francos, 4 circuits de navettes Kar’Ouest seront proposés pour faire le trajet jusqu’à la clairière de la Saline-les-Bains. Des trajets en bus totalement gratuits. La cérémonie d’ouverture se tient à Léspas Leconte-de-LISLE. La Conseillère Municipale, Roxanne PAUSE-DAMOUR, également vice-présidente du Territoire de la Côte Ouest, déléguée à la Culture, représente le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.Face à elle se trouvent la Sous-Préfète de Saint-Paul, Sylvie CENDRE, la Conseillère régionale, Evelyne CORBIERE, les élu·es du Conseil Municipal, le Directeur des festival Les Francofolies, Jérôme GALABERT, et les artistes. Roxanne PAUSE-DAMOUR salue la présence de Gérard PONT, le patron des Francofolies, qui nous fait l’honneur d’être avec nous pour le lancement des Francos à Saint Paul. Il est venu avec quelques membres de son équipe.Récemment, elle a pu saisir pleinement l’ADN des Francos lors de la dernière édition de juillet. Cette immersion a nourri un peu plus notre volonté de pérenniser ce festival et d’être un partenaire actif de celui-ci. C’est en toute logique que la Municipalité apporte une participation financière et des moyens logistiques et humains nécessaires à la réussite du projet. Avec les organisateurs des Francos, la Municipalité et les services travaillent depuis longtemps à favoriser son succès.Au nom du Maire de Saint-Paul, la Conseillère municipale remercie Jérôme GALABERT et ses équipes. Il faut saluer à nouveau la qualité de ce partenariat et l’engagement des partenaires privés pleinement investis pour que la culture se développe à La Réunion. Ces Francofolies s’inscrivent parfaitement dans le projet de mandature qui vise à faire de Saint-Paul une terre de festivals et une terre de culture dans une commune labellisée Ville d’Art et d’Histoire.Recevoir les Francos génèrent de l’attractivité pour la Ville. Les retombées économiques, médiatiques et touristiques vont assurément profiter au territoire et à ses acteurs économiques, surtout dans le Bassin de vie de la Saline-les-Bains.Cette cérémonie d’ouverture se termine avec un avant-goût des concerts des Francofolies. Le groupe Solilokér Tintin se produit sur scène avec un maloya explosif à faire vibrer toute la salle de Léspas. Juste après leur prestation remplie d’une énergie communicative, la chanteuse mauricienne, Lisa DUCASSE, propose un voyage à la fois envoûtant et empreint d’émotion. L’artiste embarque toute la salle.La réussite des Francofolies repose en partie sur une expérience des festivaliers qui doit être la meilleure possible. Tous les leviers ont été actionnés pour permettre le bon déroulement de cet événement que nous voulons populaire. Pour rappel, la Ville de Saint-Paul prend toutes les mesures de sécurité nécessaire afin de fluidifier au maximum les 4 jours de concerts prévus à la Saline-les-Bains.L’enjeu principal reste de pacifier les milliers de déplacements attendus. Ce sujet capital a été pris en considération pour faciliter l’accès au site. Plusieurs dispositifs innovants permettront de proposer la meilleure expérience utilisateur possible.Pour préserver la tranquillité des riverains, et accéder au site de la manière la plus pratique, le public peut privilégier des alternatives à la voiture : vélo, marche, trottinette…Car à Saint-Paul, labellisée Territoire vélo, nous encourageons les mobilités douces.Pour aller aux Francos, 4 circuits de navettes Kar’Ouest seront proposés pour faire le trajet jusqu’à la clairière de la Saline-les-Bains. Des trajets en bus totalement gratuits.





Dans la même rubrique : < > La ZAC Savane des Tamarins lancée Le Ministre de l’Éducation nationale, Pap Ndiaye, visite la future école de Roche Plate