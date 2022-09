Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Francofolies débarquent à toute vitesse à Saint-Paul

Les Francofolies se profilent à toute vitesse ! La Municipalité de Saint-Paul et les organisateurs du festival, accueilli du 29 septembre au 2 octobre 2022, peaufinent les derniers détails.



Cette manifestation d’envergure internationale se déroulera à la clairière de la Saline-les-Bains. Ces quatre jours de concerts doivent être le plus fluides possible. À la fois pour les festivaliers mais aussi pour les riverains et les habitants de la zone balnéaire. Réduire considérablement le trafic routier et faciliter la cohabitation entre usagers représentent deux priorités.



Virginie SALLÉ, Adjointe au Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, déléguée au Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, détaille l’expérience utilisateur pensée pour faciliter le parcours des spectateurs. Une présentation réalisée en présence du Directeur du festival, Jérôme GALABERT, et des autres partenaires, ce vendredi 16 septembre 2022 au Santacruz. Cette rondavelle de la Saline-les-Bains accueillera le Village des Francos, du 29 septembre au 2 octobre. Un lieu gratuit et ouvert à tous.





“La Saline constitue une petite zone…C’est pourquoi la Municipalité anticipe la question des parkings en collaboration avec les équipes organisatrices. Un gros travail a été réalisé sur la question des déplacements. Grâce aux efforts collectifs, plus de 2000 places de parking seront mises à disposition. Les véhicules doivent être au maximum laissés à l’extérieur du centre-ville de la Saline-les-Bains”, décrit l’Adjointe, Virginie SALLÉ.



L’enjeu principal reste de pacifier les milliers de déplacements attendus pendant quatre jours de concerts. Ce sujet capital a été pris en considération pour fluidifier l’accès au site. Plusieurs dispositifs innovants permettront de proposer la meilleure expérience utilisateur possible.



Pour préserver la tranquillité des riverains, et accéder au site de la manière la plus pratique, le public peut privilégier des alternatives à la voiture : vélo, marche, trottinette…Car à Saint-Paul, labellisée Territoire vélo, nous encourageons les mobilités douces.

Pour aller aux Francos, 4 circuits de navettes Kar’Ouest seront proposés pour faire le trajet jusqu’à la clairière de la Saline-les-Bains. Des trajets en bus totalement gratuits.









​Un parking sera à disposition en bas de la voie cannière en venant de la route des Tamarins. Une première navette partira du jardin d’Eden.











Côté horaires, le jeudi 29 septembre, les navettes fonctionneront de 17 heures à 1 heure du matin, et le 30 septembre et le 1er octobre, de 16 heures à 2 heures du matin, et le dimanche 2 octobre, de 15 heures à 1 heure du matin. Le temps d’attente entre chaque navette ira de 10 à 15 minutes.



En matière de sécurité, la Municipalité et les organisateurs porteront une attention particulière à la circulation près de la clairière. L’enjeu est de faciliter le plus possible la vie des riverains. Des consultations ont d’ailleurs été menées en collaboration avec les membres du Conseil des Habitants de Saint-Gilles-les-Bains et des associations du Bassin de vie. Tous sont très enthousiastes vis-à-vis du dispositif de sécurité retenu.



" En tant qu’élue du Bassin de vie de Saint-Gilles-les-Bains, je me félicite que Saint-Paul accueille ce festival d’envergure internationale. Cette nouvelle étape s’inscrit pleinement dans le cadre de notre programme de mandature. L’enjeu est de faire de Saint-Paul une terre de festivals et un territoire attractif à tout point de vue ", ajoute Virginie SALLÉ.



Des panneaux d’informations seront positionnés entre Trou d’eau, la Saline et Bruniquel. Nous lançons un appel au civisme. Pas de stationnement sur les pistes cyclables, les abords des routes et les trottoirs, s’il vous plaît.



Les patrouilles de la Police municipale seront renforcées pour garantir la tranquillité publique. La Gendarmerie viendra en soutien. Ce dispositif de sécurité vise à limiter le stationnement gênant.

La Ville rayonnera encore plus fort avec la venue des équipes de RFI et de TV5 Monde. Leur présence donnera à Saint-Paul une exposition médiatique considérable. Notre Ville d’Art et d’Histoire deviendra l’épicentre de la Culture. Par conséquent, la volonté est de faire des Francofolies un événement incontournable de la station balnéaire. La dynamique enclenchée donnera une nouvelle impulsion.



Ces Francofolies engendreront des retombées positives pour Saint-Gilles-les-Bains et pour Saint-Paul. Tant au niveau culturel, médiatique qu’économique. Ce festival va redynamiser ce Bassin de vie. Les conséquences positives bénéficieront aux acteurs économiques.







