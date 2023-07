Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Francofolies débarquent à Saint-Paul du 5 au 10 septembre 2023 Les Francofolies de Saint-Paul se dérouleront du 5 au 10 septembre 2023 dans plusieurs bassins de vie de la Commune. Un festival qui revient cette année avec un large panel d’artistes et de genres musicaux, annoncé lors de la conférence de presse qui s’est tenue le 15 juin dernier à la Maison Serveaux en présence du Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN, de Jérôme Galabert, Gérant des Francofolies de La Réunion, de Patricia PROFIL, Conseillère régionale, déléguée à la Coopération régionale en matière sportive et culturelle, et au Sport, d’Amandine MOREAU, Coordinatrice des Francofolies de La Réunion et d’Emmanuel ANDRÉ, Directeur général de ZEOP.





C’est avec une immense fierté que Saint-Paul accueille à nouveau les Francofolies sur son territoire. Ce festival d’envergure nationale, voire internationale, s’est durablement imposé dans l’agenda culturel de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire. La pérennisation de cet événement à travers une convention pluriannuelle récemment validée par le Conseil Municipal démontre les riches ambitions culturelles de la ville. En devenant une terre de festivals, notre commune rayonnera non seulement à l’échelle de La Réunion, mais aussi au niveau international.



L’accueil d’un tel événement engendrera à nouveau d’importantes retombées culturelles, médiatiques et économiques. Il contribuera également au renforcement de l’attractivité de notre station balnéaire et, plus globalement, de tout notre territoire.

Malgré la présence de 16 000 festivaliers, la circulation à La Saline n’a pas été entravée lors des 4 soirées de concerts de l’année dernière. Nous avions alors créé près de 2000 places de parking supplémentaires. Pour cette nouvelle édition des Francofolies, nous avons travaillé intensément sur les déplacements et la pacification des usages. Le système de navettes sera également amélioré afin de faciliter les déplacements des festivaliers et de réduire considérablement le trafic routier. Nous proposerons de nouveau un certain nombre de dispositifs pour offrir la meilleure expérience possible aux participants. L’objectif est que le festival se déroule dans les meilleures conditions, tant pour les festivaliers des Francos que pour les riverains et habitants de La Saline-les-Bains, ainsi que pour l’ensemble de la zone balnéaire, souligne le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.



Un format multi-sites pour cette deuxième édition



Cette année marque également une nouveauté puisque les Francofolies de Saint-Paul se dérouleront dans un format enrichi, du 5 au 10 septembre. En effet, cette manifestation investira plusieurs salles de concert. Dès le 5 septembre, les Francos débuteront à Léspas culturel Leconte-de-Lisle et au Théâtre en plein air de Saint-Gilles. Les autres concerts auront lieu à la clairière de La Saline-les-Bains du 8 au 10 septembre. Ce festival irriguera davantage tout notre territoire. Plusieurs actions culturelles animeront ainsi nos bassins de vie. La première édition des Francos a déjà mis en évidence certains points intéressants, avec un tiers des festivaliers provenant de l’ouest de l’île. Saint-Paul était la commune la plus représentée, avec 32,5 % des festivaliers, notamment 11 % de personnes originaires de Saint-Gilles-les-Hauts et 12 % de Bois-de-Nèfles.Ces éléments confirment la volonté de la Ville d’ouvrir les Francos à tout le territoire. C’est un excellent moyen pour que les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois s’approprient cet événement fédérateur.Les Francofolies insuffleront un véritable esprit festif. Les moments de partage avec les artistes et les associations culturelles en sont la clé. “À Saint-Paul, nous amenons la culture au plus près de notre population, favorisant ainsi les échanges concrets. Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur engagement en faveur de la culture.



Votre présence témoigne de notre ambition commune de faire vivre l’art et la culture en les rendant accessibles à tous. Grâce à cet investissement collectif, nous vivrons à nouveau des moments précieux, marqués par l’unité, la convivialité et le partage”, poursuit le premier magistrat. Des artistes tels que Pomme, Maya Kamaty, Big Flo & Oli, Naâman, Pierre Deamer, Lorenzo, Zaho de Sagazan seront présents lors de cette deuxième édition des Francofolies de Saint-Paul. Réservez la date : du 5 au 10 septembre. Vous serez sûr de vivre une expérience musicale unique lors de ces Francofolies de Saint-Paul ! Pour sa deuxième année consécutive à Saint-Paul, les Francofolies reviennent avec une programmation qui va certainement faire des heureux ! BIGFLO & OLI, DINOS, POMME, KID FRANCESCOLI, CALI, SELAH SUE, NAÂMAN, MAYA KAMATY, LORENZO, PIERRE DE MAERE, ZAHO DE SAGAZAN, ELIASSE, ANNEGA, MOUVMAN ALÉ, KOMBO, NATHALIE NATIEMBÉ… Tous les goûts et les styles se retrouvent aux Francofolies !C’est avec une immense fierté que Saint-Paul accueille à nouveau les Francofolies sur son territoire. Ce festival d’envergure nationale, voire internationale, s’est durablement imposé dans l’agenda culturel de Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire. La pérennisation de cet événement à travers une convention pluriannuelle récemment validée par le Conseil Municipal démontre les riches ambitions culturelles de la ville. En devenant une terre de festivals, notre commune rayonnera non seulement à l’échelle de La Réunion, mais aussi au niveau international.L’accueil d’un tel événement engendrera à nouveau d’importantes retombées culturelles, médiatiques et économiques. Il contribuera également au renforcement de l’attractivité de notre station balnéaire et, plus globalement, de tout notre territoire.Malgré la présence de 16 000 festivaliers, la circulation à La Saline n’a pas été entravée lors des 4 soirées de concerts de l’année dernière. Nous avions alors créé près de 2000 places de parking supplémentaires. Pour cette nouvelle édition des Francofolies, nous avons travaillé intensément sur les déplacements et la pacification des usages. Le système de navettes sera également amélioré afin de faciliter les déplacements des festivaliers et de réduire considérablement le trafic routier. Nous proposerons de nouveau un certain nombre de dispositifs pour offrir la meilleure expérience possible aux participants. L’objectif est que le festival se déroule dans les meilleures conditions, tant pour les festivaliers des Francos que pour les riverains et habitants de La Saline-les-Bains, ainsi que pour l’ensemble de la zone balnéaire, souligne le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.Cette année marque également une nouveauté puisque les Francofolies de Saint-Paul se dérouleront dans un format enrichi, du 5 au 10 septembre. En effet, cette manifestation investira plusieurs salles de concert. Dès le 5 septembre, les Francos débuteront à Léspas culturel Leconte-de-Lisle et au Théâtre en plein air de Saint-Gilles. Les autres concerts auront lieu à la clairière de La Saline-les-Bains du 8 au 10 septembre. Ce festival irriguera davantage tout notre territoire. Plusieurs actions culturelles animeront ainsi nos bassins de vie. La première édition des Francos a déjà mis en évidence certains points intéressants, avec un tiers des festivaliers provenant de l’ouest de l’île. Saint-Paul était la commune la plus représentée, avec 32,5 % des festivaliers, notamment 11 % de personnes originaires de Saint-Gilles-les-Hauts et 12 % de Bois-de-Nèfles.Ces éléments confirment la volonté de la Ville d’ouvrir les Francos à tout le territoire. C’est un excellent moyen pour que les Saint-Pauloises et les Saint-Paulois s’approprient cet événement fédérateur.Les Francofolies insuffleront un véritable esprit festif. Les moments de partage avec les artistes et les associations culturelles en sont la clé. “À Saint-Paul, nous amenons la culture au plus près de notre population, favorisant ainsi les échanges concrets. Nous tenons à remercier nos partenaires pour leur engagement en faveur de la culture.Votre présence témoigne de notre ambition commune de faire vivre l’art et la culture en les rendant accessibles à tous. Grâce à cet investissement collectif, nous vivrons à nouveau des moments précieux, marqués par l’unité, la convivialité et le partage”, poursuit le premier magistrat. Des artistes tels que Pomme, Maya Kamaty, Big Flo & Oli, Naâman, Pierre Deamer, Lorenzo, Zaho de Sagazan seront présents lors de cette deuxième édition des Francofolies de Saint-Paul. Réservez la date : du 5 au 10 septembre. Vous serez sûr de vivre une expérience musicale unique lors de ces Francofolies de Saint-Paul !





Dans la même rubrique : < > Collecte de sang : des places encore disponibles pour la collecte du 13 juillet Les séniors acteurs d’un spectacle autour du maloya