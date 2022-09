Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Les Francofolies débarquent à Saint-Paul ! Rendez-vous du 29 septembre au 2 octobre à La Saline-les-Bains ! C’est avec une immense fierté que Saint-Paul accueille les Francofolies de La Réunion sur son territoire, du jeudi 29 septembre au dimanche 2 octobre 2022. Grâce aux efforts communs engagés par la Municipalité et les organisateurs, ce festival d’envergure se déroulera au village de la Saline-les-Bains. Accueillir pour la première fois les Francofolies démontre une fois encore l’ambition forte de Saint-Paul, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, en matière culturelle. La volonté est que les “Francos” figurent pour longtemps à l’agenda de la Commune !

Cette première édition sur notre territoire s’inscrit pleinement dans le programme de mandature. L’enjeu central est de faire de Saint-Paul une terre de festivals pour rendre le territoire attractif à tout point de vue.



Au programme de ce Festival culturel : quatre jours de concerts !



Dans l’île et sur le plan national, Saint-Paul deviendra ces prochains jours l’épicentre de la culture ! Ce festival, à la renommée internationale, s’installe désormais dans notre Commune. Grâce aux Francos, la cité Saint-Pauloise retrouvera son statut de ville rayonnante de La Réunion. « Ce partenariat inédit doit s’inscrire sur du long terme », comme l’affirme le Maire de Saint-Paul, Emmanuel SÉRAPHIN.

La programmation musicale des Francos génère déjà de l’attractivité ! Les artistes à l’affiche permettent de proposer une manifestation ambitieuse, riche et diversifiée à Saint-Paul. Des têtes d’affiche locales comme Grèn Semé, Davy SICARD, Mickaël POUVIN, AURUS, et nationales comme Orelsan, Laura CAHEN, POMME, ABD AL MALIK, le Noiseur et GEORGIO. Une programmation résolument orientée vers la jeunesse !

La station balnéaire vibrera au rythme des Francofolies

Par ailleurs, ces Francofolies engendreront des retombées multiples. Tant au niveau culturel, médiatique qu’économique. Ce Festival contribuera au développement de Saint-Gilles-les-Bains.

L’objectif est de redynamiser ce Bassin de vie. Cette zone concentre des atouts incroyables. La volonté affichée est de faire des Francofolies un événement incontournable dans la station balnéaire. Ce festival va également rayonner sur le reste du territoire, y compris dans les écoles. L’objectif est d’associer l’ensemble des autres acteurs. Durant quatre jours, les acteurs associatifs et les artistes proposeront des moments de partage avec la population.

La Municipalité associera aussi les acteurs économiques du territoire, les rondavelles, les caravelles ou encore les établissements hôteliers. C’est le sens de l’implication de l’Office intercommunal du tourisme et de TAMARUN. Cette logique de proximité vise à insuffler un véritable esprit de festival. À Saint-Paul, la Municipalité applique une stratégie globale pour amener la culture au contact direct de sa population. Les Francofolies en sont l’illustration concrète.

Ce volontarisme culturel revendiqué : la Municipalité l’assume totalement. Grâce aux Francofolies organisées sur le territoire, Saint-Paul retrouvera sa place de phare de la Culture à La Réunion.

Direction La Saline-les-Bains du 29 septembre au 2 octobre

Pour les soirées du vendredi, samedi et dimanche, retrouvez les Francofolies dans le village de la Saline-les-Bains. C’est sur le parcours de santé que se tiendront les concerts de ces 3 salles. 2 scènes y seront installées. Les artistes joueront en alternance.

