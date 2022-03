Communiqué Les Francofolies de retour du 29 septembre au 2 octobre

Les Francofolies se tiendront du 29 septembre au 2 octobre. Par N.P - Publié le Vendredi 11 Mars 2022 à 17:13

Le communiqué :



Cette année le cœur des réunionnais va de nouveau battre aux rythmes des Francofolies. Le festival qui réunit chaque année plus de 15 000 festivaliers revient du 29 septembre au 2 octobre 2022 sur un nouveau site !



“Attaché à l’équilibre culturel sur le territoire réunionnais, l’équipe des Francofolies invite le public à vivre le festival 2022 à Saint-Paul, commune à l’ambition affirmée sur l’offre culturelle”, déclare Jérôme GALABERT, producteur des Francofolies la Réunion.



Après 4 belles années à Saint-Pierre à la Ravine Blanche, c’est au cœur du village de la Saline-les-Bains qu’aura lieu cette 5ème édition du festival.



​​”À Saint-Paul, Ville d’Art et d’Histoire, la Municipalité applique une stratégie globale pour amener la culture au contact direct de sa population”, explique Emmanuel SÉRAPHIN, Maire de Saint-Paul.



Les équipes techniques des Francofolies et de la Mairie de Saint-Paul œuvrent depuis près d’un an à la tenue du festival dans ce cadre exceptionnel où aucun événement de ce type n’avait encore eu lieu.



Pour l’édition 2022, les Francofolies de la Réunion affirment l’inclusion dont ils se font porte-parole avec une programmation qui reflète la diversité des esthétiques, des territoires et des genres.



Depuis l'île de la Réunion au milieu de l’océan indien, le festival prône une ouverture sur le monde à travers la musique francophone.



Voici les premiers noms : Aurus • Christophe Maé • Davy Dicard • Georgio • Grèn Sémé • Laura Cahen • Mickaël Pouvin • Pomme.. les autres seront dévoilés prochainement



Retrouver le vivre ensemble et le sens de la fête. Joie de vivre, bonheur de partager ensemble un moment festif, découvrir ou re-découvrir des artistes internationaux et locaux, c’est l’ambition des Francofolies de la Réunion à travers cette édition.



Plus d'info :



A propos des Francofolies La Réunion :



Depuis 2017, Les Francofolies La Réunion se donnent pour objectif de diffuser la création francophone de tous les styles auprès du large public réunionnais. Plus de 15 000 personnes se réunissent chaque année pour assister aux 3 soirées du festival.



Fondées en 1985 par Jean-Louis Foulquier. Les Francofolies de la Rochelle sont le rendez-vous incontournable de la chanson française. Aujourd’hui 5 festivals constituent aux côtés des Francofolies de La Rochelle, La Confédération des Francofolies :



★Les Francofolies de Montréal(1989),

★Les Francofolies de Spa

★Les Francofolies de La Réunion

★Les Francofolies de Bulgarie

★Les Francofolies de Nouvelle Calédonie

