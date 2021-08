A la Une .. Les Francofolies de La Réunion 2021 sont annulées

Publié le Mardi 31 Août 2021

Le communiqué :



C’est officiel, les Francofolies de La Réunion n’auront pas lieu en 2021.



Suite à nos dernières réunions avec les autorités locales, c’est avec une énorme déception que nous devons annuler LES FRANCOFOLIES DE LA RÉUNION qui devait se tenir début octobre.



La situation sur le territoire à savoir un faible taux de vaccination, combiné à un maintien potentiel des mesures actuelles de protection (restrictions de déplacement et couvre-feu), ne nous permet pas d’offrir à nos festivaliers une édition des Francofolies conforme à nos aspirations.

Un festival sans risque, libre et festif !

En tant qu'organisateur, nous tenons à rappeler la base de nos discussions avec les autorités compétentes :

la mise en oeuvre du pass sanitaire pour les festivaliers ainsi que les équipes du festival

une “bulle sanitaire” qui doit permettre l’absence de restriction des jauges, l’accueil du public assis et debout à leur convenance, le port du masque non obligatoire à la convenance du public également. Ces conditions reflètent notre volonté et aussi celle du public d’une reprise normale de nos évènements, dans le respect des cadres législatifs en vigueur.



Nous tenons à remercier et à saluer l’ensemble des artistes ainsi que leurs équipes qui nous ont suivi sur la base de ces dispositions mais qui sont à nouveau privés de scènes. Plus particulièrement les artistes venant de métropole ou de l’étranger qui s'étaient tous soumis aux conditions d’entrée sur notre territoire.



Nous ne manquerons pas de proposer à ces artistes d’ici et d’ailleurs une programmation sur des évènements à venir.



Nous adressons également nos remerciements à nos partenaires publics et privés, à nos prestataires qui nous ont soutenus tout au long de ces discussions.



La décision de ne pas produire les Francofolies 2021 dans les conditions actuelles sur notre territoire nous incombent, nous l’assumons conscient des réalités à date. Rendez-vous en 2022 !



An atandan nou tyinbo nou larg pa !