Société Les Français ont pris en moyenne 2,5 kg pendant le confinement Par Aurélie Hoarau - Publié le Mercredi 6 Mai 2020 à 21:21 | Lu 141 fois





Ce sont ainsi 57% des sondés qui ont pris du poids (les hommes un peu plus que les femmes). Sont mis en cause le manque d’activité physique, le désoeuvrement, l’anxiété générés par l’enfermement et le grignotage qui en découle. 29% n'ont pas vu de changement, et 14% en on perdu.



Les personnes au chômage, peu diplômées ou issues de catégories pauvres ont plus été touchées par cette prise de poids, révèle le sondage. Notons que le stress et la dépression lors de la quarantaine touche beaucoup plus ces mêmes catégories, selon une enquête menée par Santé Publique France.



Des modes de consommation qui vont évoluer ?



Ils sont 42% à déclarer consacrer plus de temps qu’avant à la préparation des repas. 29% font d'ailleurs plus d’aliments "maison", comme le pain et les yaourts.



Après le confinement, le sondage souligne que 56% des Français ont envie de manger plus sain et équilibré, sans pour autant faire de régime strict. Seuls 18% ont fait part de leur intention d'entamer un régime.



En outre, 35 % des sondés déclarent accorder plus d’importance au caractère local de leurs aliments depuis le 17 mars (La Ruche Qui dit Oui ! a d'ailleurs vu son nombre de commandes tripler partout en France), et 29% des déclarent qu’ils accorderont plus d’importance à l’impact de leur alimentation sur l’environnement.



