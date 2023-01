National Les Français ont peur d'une nouvelle pénurie d'essence

La grève du 19 janvier, qui vise à protester contre la réforme des retraites, pourrait causer une pénurie d'essence. Cependant, les stations-service se préparent à faire face à la hausse de la demande en faisant des réserves de carburant. Par JC Robert - Publié le Mercredi 18 Janvier 2023 à 10:43





Les entreprises de transport sont également prêtes à renforcer les efforts de TotalEnergies pour assurer un approvisionnement continu en cas de besoin.



Il n'en demeure pas moins que les raffineries et les dépôts pourraient être bloqués par la CGT le 19 janvier, le 26 janvier et peut-être début février. De quoi rappeler de très mauvais souvenirs aux automobilistes et leur donner envie de faire le plein par précaution, même si ce faisant, ils risquent de créer la pénurie là omù il n'y en a pas pour le moment. De nombreux automobilistes cherchent à faire le plein avant la grève de demain, mais les stocks sont suffisamment élevés pour absorber une augmentation de la consommation selon La Dépêche

Une organisation logistique chez Total TotalEnergies a anticipé cette situation en organisant sa propre flotte logistique pour approvisionner les stations et en recourant à des sous-traitants pour les aider en cas de besoin. Les stations-service Total ont également prévu d'installer des bornes pour les véhicules électriques et de l'essence de source durable pour répondre aux besoins des consommateurs dans un avenir proche.