Les Français choqués : Les députés refusent de s'appliquer le pass sanitaire !

Alors que le gouvernement rencontre toutes les peines du monde à faire voter par l'Assemblée nationale son projet de loi prévoyant la vaccination obligatoire pour les soignants et l'extension du pass sanitaire, une nouvelle polémique commence à enfler après la décision de Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, de s'opposer à l'application du texte à l'intérieur du Palais Bourbon. Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 22 Juillet 2021 à 22:22

Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Assemblée nationale a examiné un amendement déposé par une cinquantaine de députés LREM, prévoyant la présentation d'un pass sanitaire pour les élus désirant entrer dans l’enceinte du Palais Bourbon.



La moindre des choses, me direz-vous, au moment où les mêmes députés sont en train de voter l'obligation pour les soignants de se faire vacciner et l'application de ce pass sanitaire pour entrer dans un musée, un cinéma ou un restaurant.



Les auteurs du texte estimaient à juste titre que "l’Assemblée nationale étant un lieu de brassage de centaines de personnes venant de régions différentes, c’est un lieu particulièrement sensible à la contamination". Ils estimaient que l’accès à l'hémicycle pouvait "également être subordonné à la présentation des documents […] sur décision du président de l’Assemblée".



L'amendement a finalement été retoqué en commission, puis tard dans la nuit de mardi à mercredi en séance après que plusieurs députés aient déposé des amendements.



Certains ont tout de suite crié leur indignation : "Deux poids, deux mesures" ou encore "faites ce que je dis, pas ce que je fais". "Comment les députés peuvent nous imposer des restrictions et refuser de se les appliquer à eux-mêmes?". Ou encore le traditionnel couplet sur les élus privilégiés...



L'extrême droite n'a pas été en reste. "Richard Ferrand a refusé le pass sanitaire pour accéder à l’Assemblée nationale. Eh oui, tout ça c’est pour les gueux !" a réagi le président des Patriotes, Florian Philippot. "Ferrand ne veut pas d’un pass sanitaire à l’Assemblée nationale, comme si les députés, en plus de leur immunité parlementaire, avaient une immunité sanitaire ! Avec Ferrand, le virus est populaire, pas parlementaire !" a de son côté surenchéri le député européen RN Gilbert Collard.



Pourtant les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air.



C'est Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale qui a donné un début d'explication en révélant que cette loi serait à coup sûr cassée par le Conseil constitutionnel.



Il faut en effet savoir que la constitution prévoit une stricte séparation entre l'exécutif et le législatif. Mais surtout le "libre exercice du mandat parlementaire". Or, l'application du pass sanitaire à tous ceux qui pénètreraient dans l'hémicycle aurait pu aboutir à empêcher des députés d'exercer leur mandat.



Imaginez la scène : demain, un député qui refuse de se faire vacciner se voit interdire l'entrée de l'hémicycle et se retrouve donc dans l'impossibilité de voter les lois, ce que pour quoi il a été élu. Difficilement imaginable dans un régime démocratique.



Richard Ferrand est donc dans son rôle quand il prévient qu'une loi qui empêcherait un député de pénétrer dans le Palais Bourbon serait inconstitutionnelle.



Pour tenter de désamorcer la polémique naissante, le même Richard Ferrand a publié dans la foulée un communiqué. Malheureusement très flou. "Contrairement à des informations erronées qui circulent, la Présidence de l’Assemblée nationale rappelle que dès l’adoption de la loi relative à la gestion de la crise sanitaire, celle-ci sera évidemment appliquée à l’Assemblée nationale dans le respect des missions parlementaires".



On croit donc comprendre que le pass sanitaire s’appliquera aux 1.351 fonctionnaires, 577 députés et plusieurs centaines de leurs collaborateurs uniquement dans les lieux qui ne sont pas nécessaires à l’exécution de leur mandat. Comme la buvette ou le restaurant. Une façon de ménager la chèvre et le chou. Malheureusement comme souvent dans ces cas-là, on fait des mécontents des deux côtés...



Ce gouvernement a décidément l'art et la manière de se tirer une balle dans le pied !



Pierrot Dupuy

