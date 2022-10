A la Une . Les Fous du monde entier sont prêts pour les 30 ans du Grand Raid

À la veille du 30e départ du Grand Raid, les coureurs du Grand Raid étaient présents ce mercredi matin à Saint-Pierre pour récupérer leur dossard. Pour cet emblématique anniversaire, cette édition voit un plateau d’exception prendre la ligne de départ. Une équipe de Koh-Lanta sera également de la partie. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 20 Octobre 2022 à 09:30

Comme chaque année, c’est sur le parking de la mairie de Saint-Pierre que débute réellement le Grand Raid. Avant la course dans les sentiers, il y a la course aux dossards pour les participants. Une "course dans la course", selon certains, qui est l’occasion de plonger dans l’ambiance avant le jour J.



À quelques mètres de là, c’est au Kerveguen que les organisateurs présentaient l’évènement. Pierre Maunier, le président de l’association Grand Raid, en profitait pour remercier les 1500 bénévoles et tous les partenaires sans qui l’évènement ne serait pas possible.



Jean-Pierre Charron, le premier président était présent dans la salle. À presque 82 ans, il devait prendre le départ de la course avant qu’un pépin physique ne l’en empêche. C’est en larmes qu’il a raconté les anecdotes de "la plus belle course du monde."



Une édition également possible grâce au travail de l’ONF. "On a eu une année exceptionnelle en termes de dégâts sur les sentiers. Les agents ont réussi à tout remettre en ordre à temps. Les sentiers sont praticables, mais je ne vous promets pas que vous les trouverez confortables", s’amuse Bernard Labrosse, le référent sentier de l’ONF.

Des champions et des aventuriers



Pour ce 30e anniversaire, l’organisation a fait venir plusieurs anciens champions. Jean-Philippe Marie-Louise, Patrick Maffre, Cléo Libelle étaient présents aux côtés de François d’Haene. Côté femme, la quadruple championne Marcelle Puy a annoncé son retour pour la prochaine édition.



Cette course verra des athlètes venus du monde entier venir tenter la Diagonale des Fous. Ne vous étonnez d’entendre l’accent suisse ou québécois au départ d’un sentier. Parmi les coureurs élites, on retrouve le Népalais Sangé Sherpa.



Enfin, évènement surprise de cette édition, une équipe de participants à Koh-Lanta va s’élancer, emmenée par l’incontournable Denis Brogniart. "Ça fait un moment que je rêvais de participer au Grand Raid d’une manière ou d’une autre. Évidemment pas sur la Diagonale des Fous, mais sur le relais. J’ai eu l’idée avec l’IRT de mettre en place une équipe Koh-Lanta avec d’anciens candidats, parmi lesquels Mathieu Blanchard qui est l’un des meilleurs trailers du monde."



Rendez-vous ce soir à 20h pour le grand départ à vivre en direct sur Zinfos 974.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur