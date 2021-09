Sport Les Foulées féminines ce week-end à La Plaine des Palmistes

Un événement sportif féminin ouvert aux participantes dès 3 ans sera organisé ce dimanche Par NP - Publié le Lundi 13 Septembre 2021 à 17:21

Le Club d’Athlétisme de La Plaine des Palmistes (C.A.P.P.) organise le rendez-vous du sport au féminin. La 28e édition des Foulées Féminines aura lieu ce dimanche 19 septembre 2021 au stade Adrien ROBERT.

Cette course existe depuis les années 90s. A l’origine une compétition, elle est devenue LE rendez-vous sport-santé au féminin. En effet, chaque participante pourra aller à son rythme, les coureuses qui iront chercher la médaille côtoierons les marcheuses du dimanche ! Toutes les concurrentes seront récompensées.



Toute la gent féminine pourra y participer (à partir de 3 ans), à condition de présenter le pass sanitaire pour les adultes.



Pour les non-licenciées, un certificat médical de moins d’un an devra obligatoirement être présenté lors du retrait des dossards.

Pour les licenciées, la licence sportive de l’année en cours devra être présentée lors du retrait des dossards.

Une cotisation de 5 euros pour les catégories 3/6 ans 7/11 ans et 12/13 ans et 10 euros pour les autres catégories sera demandée.



Les échauffements sont prévus à partir de 7h30. Suivront plusieurs départs qui seront donnés en fonction des catégories de 8h à 9h.

Un bon moment à passer entre femmes, avec le soutien de la famille, à La Plaine des Palmistes où le sport et la détente se mêlent à la fraîcheur des hauts.

Renseignements au 0693 00 14 57 ou par mail à [caplainedespalmistes@.com]mail:caplainedespalmistes@.com et inscriptions sur sportpro.re.

Récompenses

Toutes les concurrentes auront un sac de la manifestation contenant une médaille, une boisson, une viennoiserie un tee-shirt et un diplôme.

Au scratch les premières des 6 courses (Tour de piste, 500m,1000m, 2000m, 4700m)

Inscription

5 euros pour les catégories 3/ans 7/11 ans et 12/13 ans

10 euros pour les autres catégories

Gratuit pour les licenciés du CAPP

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE POUR LES ADULTES

07H30 : Echauffement pour les années 2008-2014 avec les éducateurs du CAPP

8H00 : 1ère course années 2017-2018 : un tour de piste (400 M)

8H10 : 2ème course années 2015-2016 : 500 M (un tour de piste + 100 M)

8h20 : 3ème course années 2013-2014 : 1000 M (parcours cross)

8h20 : 4ème course années 2011-2012 : 1000 M (parcours cross)

8h30 : 5ème course années 2008-2010 : 2000 M (parcours cross)

8h45 : Echauffement pour les autres catégories avec les éducateurs du CAPP

9h00 : 6èmecourses : années 2007 et moins pour un parcours de 4700M (route).







