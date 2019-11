Les FAZSOI s’entraînent avant la saison cyclonique

Une cinquantaine de militaires répartis dans les différentes bases des FAZSOI comprenant les emprises de La Réunion, de Mayotte, mais aussi des îles Eparses avaient pour objectif de faire face aux dégâts occasionné par un cyclone.



Ce jeudi 31 octobre, l’état-major interarmées des FAZSOI a mené son exercice annuel "Cyclonex". Médecins, service des essences, des ressources humaines, de la conduite des opérations ou encore la logistique mais aussi personnels de la sécurité civile ont été mobilisés et on pu tester leurs réactions à l’approche de la saison cyclonique.



"Le cyclone fictif, dont les vents étaient évalués à plus de 200km/h, a nécessité la mise en place de procédures particulières : plusieurs cas de figure ont été envisagés : un blessé sur une des îles Eparses nécessitant une évacuation rapide, les coupures de courant dans les zones à risque, ou encore les demandes de concours de la part de la préfecture", indiquent les FAZSOI.



L’exercice d’une journée s’est terminé par un point de situation. "Les FAZSOI sont des forces de souveraineté et prépositionnées, elles permettent d’apporter une réponse rapide et pertinente à la population civile, mais aussi aux Etats voisins qui en feraient la demande. Ses hommes et femmes s’entraînent régulièrement afin d’être projetables sur court préavis notamment pour porter secours, en se coordonnant avec les services de l’Etat".