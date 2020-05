Société Les FAZSOI réceptionnent 1 886 cartons de masques et protections sanitaires 1 886 cartons ont été récupérés par la division logistique (DIVOL) des FAZSOI. Un deuxième avion en provenance de métropole est arrivé le 16 mai dernier. Une partie des masques et protections sanitaires a été stockée dans les entrepôts des FAZSOI. Par Aurélie Hoarau - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 19:09 | Lu 173 fois

Le 16 mai 2020, un deuxième avion en provenance de la métropole a atterri à l’aéroport Rolland Garros avec à son bord une nouvelle livraison de masques et de protections sanitaires commandés par la Région Réunion et l’agence régionale de santé (ARS). Après un passage obligatoire par la douane, se sont plus de 222 m3 que les personnels du service de soutien de la direction du commissariat outre-mer (DICOM) ont réceptionné avant d’en laisser la gestion au régiment du service militaire adapté de La Réunion (RSMA-R) et aux forces armées dans la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI).

Au total, 1 886 cartons ont ainsi été récupérés par la division logistique (DIVOL) des FAZSOI : une partie étant composée de matériel sanitaire, le reste étant des masques chirurgicaux et jetables.

Afin de répartir au mieux une telle quantité, les volontaires techniciens (VT) du RSMA de Saint- Pierre et de la compagnie stationnée au quartier Ailleret de Saint-Denis sont venus ce mardi matin afin de charger dans 4 de leurs camions, un certain nombre de masques et de protections sanitaires. L’autre partie de la livraison étant stockée dans les entrepôts des FAZSOI, au DA – 181. Un désengagement des actions dans le cadre de Résilience par les forces armées de La Réunion s’opèrera progressivement dans les semaines à venir.









