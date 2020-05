Les FAZSOI, "chaînon logistique majeur dans l’acheminement des masques destinés à la Région"

Ce jeudi 30 avril 2020, des personnels du service de soutien de la direction des commissariats outre-mer (DICOM) ont livré à la Région Réunion 32 000 masques dans le cadre de l’opération Résilience. Ces protections ont ensuite été délivrées par la Région Réunion à différentes associations distribuant des colis alimentaires et d’autres opérant dans le secteur médical. Un « drive-in sanitaire » qui s’est effectué dans le respect des gestes barrières.



La division logistique (DIVOL) des forces armées de la zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI) a pris en charge, suite à une demande de la Préfecture de La Réunion, le stockage, la sécurisation ainsi que le transport des palettes contenant les 198 000 masques initialement reçus.



Dans le cadre de l’opération Résilience, les forces armées concourent à des missions de sécurité intérieure, de sécurité civile et de soutien logistique. Ce dernier comprend le transport de fret aérien ou maritime, la mise à disposition d’emprises ou encore l’affectation d’experts logistiques auprès des autorités civiles et sanitaires afin de les appuyer dans ce domaine clef de la lutte contre le COVID-19.