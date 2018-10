Les Etats-Unis vont se retirer d’un traité sur les armes nucléaires conclu avec la Russie

Donald Trump a annoncé hier que les Etats-Unis allaient se retirer d’un traité sur les armes nucléaires conclu avec la Russie pendant la guerre froide, accusant Moscou de le violer "depuis de nombreuses années".



Le traité pour les forces nucléaires à portée intermédiaire (dit "traité FNI") avait été signé en 1987 par les dirigeants américain et soviétique de l’époque, Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev. Ce texte "oblige les deux Etats à détruire tous leurs missiles balistiques et de croisière, lancés à partir du sol ayant une portée comprise entre 500 et 1.000 kilomètres et ceux dont la portée est comprise entre 1.000 et 5.500 kilomètres".



"La Russie n’a pas respecté le traité. Nous allons donc mettre fin à l’accord et développer ces armes", a annoncé le président des Etats-Unis, lors d’une visite à Elko, dans le Nevada. "Nous n’allons pas les laisser violer l’accord nucléaire et fabriquer des armes alors que nous n’y sommes pas autorisés", a-t-il ajouté.



Dans le visuer de l’administration Trump, le déploiement par Moscou du système de missiles 9M729, dont la portée, selon Washington, dépasse les 500 kilomètres, ce qui constituerait une violation du traité FNI.



Moscou a réagi à l’annonce du retrait américain, dimanche, par la voix de son vice-ministre des affaires étrangères. "Cela serait un pas très dangereux qui, j’en suis sûr, ne sera pas compris par la communauté internationale et va même s’attirer de sérieuses condamnations", a estimé Sergueï Riabkov à l’agence d’Etat russe TASS.



Cette annonce intervient alors que les relations sont déjà très tendues entre les USA et la Russie à la suite des soupçons d’ingérences russe dans les élections présidentielles américaines. Vendredi, une Russe a été inculpée par la justice américaine pour ingérence dans les élections parlementaires américaines du 6 novembre prochain. C’est la première personne à être mise en examen dans ce cadre