A la Une .. Les États-Unis touchés par un froid polaire "épique" avec -80° degrés ressentis

Le Nord-Est des États-Unis et le Canada sont touchés par un froid polaire jamais ressenti depuis des « générations ». Les services météorologiques indiquent toutefois que cette vague de froid devrait prendre fin ce dimanche. Par P.J - Publié le Mercredi 8 Février 2023 à 07:51

Du jamais vu depuis des générations… Un froid avec des températures extrêmes et records s’abat actuellement sur les Etats-Unis et le Canada.



En raison du vent glacial, l’État du Maine est particulièrement touché avec une température de -51°C. La station du Mont Washington a enregistré -43° degrés avec des valeurs de vent stratosphériques proches des 200km/h, soit un ressenti de -80° degrés.



Qualifiant ce phénomène de «coup (de froid) arctique épique », le National Weather Service (NWS) va plus loin en indiquant que c’est « du jamais-vu à l'échelle d'une génération ». C'est « quelque chose que le Nord et l'Est du Maine n'ont pas connu depuis 1982 et 1988 ».



Ces conditions météorologiques extrêmes ont eu des conséquences tragiques dans le Massachusetts où un nourrisson a trouvé la mort après que de fortes rafales ont provoqué la chute d’un arbre sur un véhicule.



Selon le NWS, des séismes engendrés par les variations rapides de la température en hiver, techniquement appelés des cryoséismes, ont été enregistrés dans le Maine.



Les services météorologiques ont annoncé une amélioration de la température d’ici dimanche.



Rappelons que durant le week-end de Noël, des extrêmes températures avaient occasionné une tempête de neige et un blizzard à Buffalo, faisant des dizaines de morts.