Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Les Etats Généraux des Industries de l’image de La Réunion Les Etats Généraux des Industries de l’image de La Réunion se sont tenus toute cette journée du lundi 24 octobre au Moca à Saint-Denis. La Conseillère Régionale, déléguée à l’industrie de l’image, du cinéma et de l’audiovisuel, Nadine GIRONCEL-DAMOUR, le Conseiller Régional, Mickaël SIHOU, la Directrice adjointe du CNC, Daphnée BRUNEAU, le Conseiller Cinéma DAC Réunion, Stéphane NEGRIN, le Député et Conseiller Régional, Frédéric MAILLOT, étaient présents aux côtés des professionnels du secteur du film, du cinéma et du jeu vidéo…

Nadine GIRONCEL-DAMOUR nous dit ô combien « ce jour est important, à plus d’un titre. Cette filière est importante à nos yeux. Pour la première fois, les acteurs de cette filière prometteuse sont réunis par la Région Réunion. Il était temps ! Ces Etats Généraux s’inscrivent dans un contexte de refonte de notre économie. La Région Réunion est en train en ce moment-même refondre le SRDEII, Schéma Régional de Développement Économique de l’Innovation et de l’Internationalisation. Nous souhaitons en toute transparence aboutir avec vous à un contrat de filière, qui va marquer les engagements et ambitions, que nous portons pour notre mandature. Nous voulons ainsi une nouvelle méthode, celle du dialogue et de la concertation. Nous y gagnerons en efficacité et en réactivité. L’ambition de la Région Réunion est de franchir une nouvelle étape de développement et de structuration, afin de saisir les opportunités qui s’offrent à nous. »



Pour Daphnée BRUNEAU, « notre secteur connaît un moment tournant, avec d’énormes enjeux. Il s’agit d’un secteur formateur, vecteur d’emploi, et de moyens d’expression. Nous portons aussi un enjeu de souveraineté. Nous défendons notre identité culturelle. La Réunion est très dynamique et les acteurs sont présents sur tous les fronts. Nous devons maintenant passer un nouveau pallier. Une convention de coopération entre la CNC, la DAC-oi et la Région Réunion va ainsi être signée. »



« A travers cette journée, il s’agira aussi d’évoquer la difficulté première dans le secteur, à savoir le financement des projets. Notre volonté politique, c’est aussi associer le monde économique de La Réunion sur cette filière », nous dit Mickaël SIHOU.



« En tant que fervent militant de la culture réunionnaise, il s’agit aujourd’hui d’un moment crucial pour La Réunion. » Pour le Député, Frédéric MAILLOT, « il est essentiel de protéger notre identité. Nous devons soutenir la production locale. Nous devons mener une véritable réflexion, et placer la valorisation de notre identité créole au coeur de nos décisions. »





