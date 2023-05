Les États Généraux de la Mobilité officiellement lancés

Les États Généraux des Mobilités sont officiellement lancés depuis le mardi 9 mai et se dérouleront jusqu’au 23 juillet. À l’initiative de la Région Réunion, les États Généraux des Mobilités sont organisés dans toute l’île du 9 mai au 23 juillet 2023 avec l’ensemble des collectivités compétentes en matière de mobilités, les intercommunalités (CASUD, CINOR, CIVIS, CIREST et TCO) et le Département, ainsi que l’État et le Syndicat mixte de transport de La Réunion (SMTR). Un collège de 6 garants indépendants, nommés par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP), est mobilisé pour suivre le déroulé de cette consultation. Une réunion publique concernant le bassin Ouest se déroulera au musée Stella Matutina le 25 mai à 18h.La Région Réunion organise une consultation citoyenne dans tout le territoire tenant compte de l’ensemble de nos modes de déplacement. Voiture, train, bus, vélo, marche, co-voiturage… toutes les mobilités du quotidien seront au cœur des échanges. Les objectifs : faire le point sur nos usages et nos attentes, identifier les projets clés, dégager des priorités pour améliorer nos déplacements aujourd’hui et anticiper les mobilités de demain !Pour participer et répondre aux questionnaires, suivez ce lien