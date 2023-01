Rubrique sponsorisée Les Espaces Culturels E.Leclerc décernent leurs Prix Flamboyants 2022

Les très attendus Prix Flamboyants 2022 ont été décernés ce samedi 21 janvier à l'Espace Kab'Art de E.Leclerc Portail (St-Leu). Une belle cérémonie qui a vu l'ouvrage 5 Réunionnaises, cinq destins obtenir le prestigieux Prix Flamboyant du Livre Reyoné et surtout un événement au cours duquel la création péi a une nouvelle fois été mise à l'honneur. Par Zinfos974 - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 17:30

« Cette soirée était vraiment bien organisée. Moi qui ai l'habitude de participer à certaines cérémonies, on a vraiment l'impression qu'on 'met en ler' de manière très professionnelle toute la culture réunionnaise ». Lauréat du Prix Flamboyant du Livre Reyoné avec ses six co-auteurs pour 5 Réunionnaises, cinq destins (édition Epsilon), Gilles Gauvin ne cache pas sa joie et sa satisfaction.



Comme lui, d'autres talents se sont vus décerner des prix pour leurs œuvres. Sébastien Giraud et Marie Hamon ont obtenu le Prix Flamboyants du Livre Réyoné Jeunesse pour L'arbre et le pêcheur (édition Orphie), Véronique Line le Prix Flamboyant du Livre Auto-édité pour son recueil de polar Les inachevés, et enfin le trio Jako Maron, Axel et Zan, le Prix Flamboyant de la Musique Réyoné pour l'album Kabar Jako.



Lancé en 2018 à l'initiative des Espaces Culturels E.Leclerc, les Prix Flamboyants sont devenus un événement culturel incontournable par leur capacité à mettre en avant les auteurs et artistes péi. Cette 5e édition ne déroge pas à la règle avec un palmarès qui fait une nouvelle fois la part belle à des auteurs confirmés autant qu'à des talents en devenir.







« Un ascenseur supplémentaire pour continuer de monter »

« Je ne mesure pas encore vraiment l'impact de ce prix. Mais pour avoir discuté avec d'autres primés, cela devrait apporter une certaine publicité autour du livre et j'espère ainsi faire connaître mon écriture », explique Véronique Line, récompensé dans la catégorie du Livre Auto-édité.



Lauréate l'an passé dans la même catégorie pour son roman Les parfums de l’âme, Tia Ferry a vu les ventes de son ouvrage décoller et s'est faite un nom auprès du grand public comme des professionnels.



Car au-delà du Prix en lui-même, c'est un accompagnement au long cours que proposent les Espaces Culturels E.Leclerc à travers les Prix Flamboyants. Toutes l'année, les auteurs et artistes jouissent d'une relation privilégiée avec les équipes des Espaces Culturels et leurs oeuvres sont mises en avant dans les rayons.



« Ce Prix Flamboyant tombe bien car nous sommes à l'aube de promotions et de tournées que nous allons faire dans le monde. C''est un ascenseur supplémentaire pour continuer de monter », assure Axel Sautron, chanteur de Kabar Jako.



​ « Mettre en lumière la richesse du paysage culturel réunionnais »

En dénichant les talents et en mettant toute l'année à l'honneur la culture péi, que ce soit en rayon comme au travers d’événements populaires (Culturissimo, Le Salon du livre Réyoné, Vinyl en ler,...), les Espaces Culturels E.Leclerc participent activement à soutenir les auteurs et artistes et à rendre accessible leurs œuvres au plus grand monde.



« Les Espaces Culturels E.Leclerc n'ont pas uniquement vocation à vendre des produits culturels, mais aussi à soutenir les artistes et auteurs locaux, explique Pascal Thiaw-Kine, Président du Mouvement E.Leclerc Réunion et particulièrement engagé sur ces questions. Les Prix Flamboyants sont un moyen, parmi d'autres, de mettre en lumière la richesse du paysage culturel réunionnais ».



Samedi soir, plus de 120 personnes étaient réunies à l'Espace Kab'Art pour assister à la remise des Prix Flamboyants et célébrer la création péi. « Une soirée extrêmement chaleureuse avec un accueil digne des grands festivals, merci à toute l'équipe et continuez comme ça », glisse Sébastien Giraud, lauréat du Prix du Livre Réyoné Jeunesse, en guise de conclusion.