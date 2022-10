A la Une . Les Entretiens Alzheimer arrivent sur l’île pour deux journées, une grande première à La Réunion

Le communiqué :



La Fondation Recherche Alzheimer organise la première édition des Entretiens Alzheimer Île de la Réunion le vendredi 25 novembre à Saint-Denis et le samedi 26 novembre à Saint-Leu de 14h à 18h. Il s’agit d’une conférence gratuite et ouverte au grand public. Cet événement sera suivi d’une course dédiée à la maladie d’Alzheimer Les Foulées de la Mac’Zheimer, le dimanche 27 novembre à SaintLouis, organisée par le Rotary et France Alzheimer.



La maladie d’Alzheimer touche aujourd’hui 1 000 000 Français, avec 10 000 cas recensés à l’Île de La Réunion. Les Entretiens Alzheimer ont cette vocation spécifique d’apporter des réponses sur le plan scientifique, de rassurer sur l’état des recherches et d’apporter des réponses de terrain concrètes pour aider les patients à travers leurs proches, leurs aidants. Ils permettent ainsi de renforcer le dialogue entre les chercheurs, les professionnels, les aidants et toutes les personnes engagées dans le combat contre la maladie.



[...]



Les Entretiens Alzheimer sont une occasion unique de rencontrer les experts pour faire le point sur les avancées de la recherche, sur les différentes étapes du diagnostic, sur la prise en charge précoce et sur la prévention de la maladie d’Alzheimer et également de partager les nouvelles méthodes d’accompagnement thérapeutiques non-médicamenteuses de cette maladie.



En organisant ces rencontres à l’Île de La Réunion et dans 10 régions métropolitaines, la Fondation Recherche Alzheimer souhaite mobiliser pour donner un nouvel élan à la recherche médicale.



Pour participer : Gratuit sur inscription sur le site



