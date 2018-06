Communiqué Les Elles de l'Océan: Embarquons les talents féminins !





La journée de la mer



La journée de la mer est organisée par le Cluster Maritime et l’Office de tourisme de l’Ouest. De nombreuses activités vous y attendent :



• visites guidées,

• activités nautiques (Kayak de mer, voile collective dragon-boat)

• rencontre avec les professionnels du secteur maritime,

• démonstration de sauvetage en mer avec le CROSS, la SNSM et la Marine nationale

• dégustations de produits de la mer

• simulateur de pêche au gros

• baptême de plongée en Piscine

• dégustation de poissons

• animations musicales



Vous aurez la possibilité de vous restaurer, présence d’un restaurant sur place.



Stand d’informations à propos des métiers de la mer



Elles Bougent a invité de nombreuses professionnelles à venir partager leurs parcours avec les visiteurs du salon. L'objectif de cette journée est de valoriser la place des femmes dans le milieu maritime, sensibiliser les collégiennes, lycéennes et étudiantes aux enjeux et opportunités, et faire connaitre l'attractivité des métiers de la mer dans de nombreux secteurs (construction navale, défense, activités offshore, énergies renouvelables, télécommunication, gestion des ports, stations marines...).



• Seront présentes sur notre stand pour vous parler de leur parcours :

• Pascale CHABANET - Directrice de recherche IRD

• Roxanne DE ROBILLARD - Ingénieure environnement NRL

• Ophélie LEFEVRE - Ingénieure Travaux NRL

• Virginie MAGAN - Monitrice de plongée

• Sophie BUREAU - Technicienne de recherche Université

• Caroline ROYER - Officier de la marine marchande, experte maritime

• Nathalie FLEURY - Ingénieure sécurité travaux maritimes NRL

• Estelle VAURE - Ingénieure Environnement NRL

• Lola MOULINET - Ingénieure Travaux Environnement NRL

• Sandy HERBILLON - Cheffe du service Efficacité énergétique à EDF

• Claire VIGNERAS - ingénieure Planification NRL

• Natacha NIKOLIC - Présidente de l'association ARBRE (Agence de Recherche pour la Biodiversité à la Réunion), chargée de mission IRD



L’action transversale les Elles de l’Océan



Le 8 juin, à l'occasion de la journée mondiale de l'océan, 500 filles ont participé à des visites privilégiées (chantiers navals et fluviaux, sites d'entreprise, sémaphores) et des tables rondes avec les marraines Elles Bougent, qui leur ont fait découvrir les métiers de la mer, à travers tout le littoral français, en Outre-mer et à l'Assemblée Nationale. Un événement co- organisé avec le Cluster Maritime Français, le CNRS et de nombreux partenaires sous le haut patronage de François de Rugy, Président de l'Assemblée Nationale.



A propos de l’association Elles bougent®



Depuis plus de 10 ans, l’association Elles bougent fait découvrir aux collégiennes et lycéennes les métiers passionnants d'ingénieures et de techniciennes dans tous les secteurs industriels ou technologiques en manque de talents féminins : l’automobile, l'aérospatial, l'énergie, le ferroviaire, le maritime, le numérique et le bâtiment notamment. L’association Elles bougent, parrainée par 5 Ministères, réunit 18 délégations régionales, 130 partenaires entreprises et établissements d’enseignement supérieur, un club des collèges et lycées et 3500 marraines.



