Culture Les Électropicales auront bien lieu en octobre

Reporté en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les Électropicales auront finalement bien lieu cette année. Prévue en mai dernier, la 12e édition du célèbre festival de musiques électroniques dionysien se déroulera finalement les 9 et 10 octobre, toujours sur le site du Barachois. Une trentaine d'artistes sont de la partie dont des poids lourds de la scène nationale et internationale comme les Français Rone, Antigone ou encore les Allemands de Modeselektor ou l'anglo-nigérianne Juba. Par Christelle Boyer - Publié le Mardi 28 Juillet 2020 à 10:34 | Lu 812 fois

"Le festival Electropicales 2020, c’est un peu comme l’édition limitée d’un album qui sort après une insoutenable attente : il faut impérativement en profiter, l’écouter, le savourer sans tarder". Le message de l'organisation est on ne peut plus explicite...



Pour cette 12e édition des Electros, l'évènement balaiera cette année encore un large spectre allant de l'électro au rap, "deux styles étroitement liés" explique l'équipe organisationnelle, avec des artistes de qualité, locaux et du monde entier.



Puisque "c’est inscrit dans son ADN", comme le revendique Thomas Bordese, le directeur du festival, celui-ci braque les projecteurs sur plusieurs talents réunionnais, émergents ou confirmés, pour certains des habitués, comme Insula, Agnesca et J-Zeus, Kisling, Pangar et les sound systems Kaboum et Community.





Il fait également la part belle à des poids lourds de la scène hexagonale et internationale, à l’instar des Français Rone, Antigone, Leto et Jok’Air, de l’Anglo- nigériane Juba et des Allemands de Modeselektor.



Ainsi, plus de trente artistes à la fois créatifs, enthousiastes et infatigables (une qualité essentielle) ont chacun prévu de faire le show, d’enflammer les deux scènes extérieures installées pour l’occasion au Barachois, haut lieu du front de mer de Saint-Denis.



Fusion des genres et des cultures, mélange des codes graphiques et vestimentaires, voyage spatio-temporel... Un programme riche et à jamais mémorable attend les festivaliers noctambules et amateurs de sensations nouvelles, intenses, insolites.