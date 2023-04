Communiqué Les "Echos" du Festival du Film de l’Éducation de retour à La Réunion .

Par N.P - Publié le Mercredi 12 Avril 2023 à 16:15

Le communiqué :



La 11e édition des "Echos" du Festival du Film de l’Éducation est de retour à la Réunion .



Les CEMÉA Réunion et la Ville de Saint-Pierre, en partenariat avec la DAAC/Rectorat,organisent les Échos du Festival du Film d’Éducation, du 14 au 28 avril 2023, sur les quatre sites de :

- Cinéma Moulin à Café

- Médiathèque Raphaël Barquisseau

- Théâtre Lucet Langenier

- Cité des Métiers



Les "Echos" du Festival du Film de l’Education est un évènement culturel et citoyen autour des films d’éducation proposant du court, moyen et long métrage, mais aussi du documentaire, de la fiction et des films d’animation. L’objectif est d’initier des débats autour des thématiques sociales et de partager autour des pratiques éducatives.



Programme et inscription ici :

Plusieurs temps forts : Vendredi 14 avril 2023 : Soirée d’ouverture à partir de 18h au Cinéma Moulin à Café

Mercredi 19 avril 2023 : Kozpoudi* à partir de 13h30 au Cinéma Moulin à Café

*Le Kozpoudi est un espace de discussion et d’échange informel autour d’une thématique donnée.





