Les Droits des Enfants s’affichent à l’école les Combavas

Parce qu’une seule journée ne suffit pas pour sensibiliser sur les droits fondamentaux des enfants, deux classes de l’école élémentaire publique Les Combavas à La Plaine/Bois-de-Nèfles ont réalisé des dessins recensant les principaux droits de l’enfant, à savoir : le droit d’avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d’aller à l’école, le droit d’être protéger de la violence et de l’exploitation, le droit d’avoir une famille, d’être entouré et aimé ou encore le droit de jouer, danser et chanter. Les marmailles ont travaillé sur ce projet par petits groupes afin de créer des dessins et un abécédaire sur les droits des enfants.



Nila RADAKICHENIN, déléguée aux affaires scolaires, a découvert ce jeudi 2 décembre les productions hautes en couleur qui mêlent à la fois la langue de Molière et le créole. Informés et sensibilisés sur leurs droits grâce à leurs enseignants, les marmailles ont aujourd’hui pleinement conscience de ce que peuvent vivre d’autres enfants dans le monde. Les injustices auxquelles ils sont victimes. “Le droit le plus important pour moi, c’est d’avoir un toit”, a même déclaré une élève de cette école. Titrée Ville Amie des Enfants, la Ville de Saint-Paul s’engage à faire respecter, protéger et défendre les droits des enfants.