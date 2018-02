"Les Dimanches du Sud Sauvage": Le programme de la 10ème édition

L’association culturelle et sportive 3 Peaks fête la 10ème édition des Dimanches du Sud Sauvage ce dimanche 11 février 2018, dans le jardin de Manapany-les-Bains !



AU PROGRAMME DE CETTE ÉDITION ANNIVERSAIRE:



A partir de 10h00



- Marché d'artisans, coloré de bijoux, textiles, objets en bois, tisaneries, huiles essentielles, tressages vacoa …



- Exposition de l'Artiste Jez BB (dans la salle du 1er étage du bâtiment)



A partir de 11h00 - Animations Marmailles



- Atelier créatif avec Delphine



- Atelier percussion pour petits et grands avec Giuliane





Le Snack-bar associatif est ouvert toute la journée !







A 13h00, « Atelier d’éducation à l’environnement » pour les 5 -12ans, sur le thème « hôtels à insectes » (inscription sur place). Animé par Sonia et Géraldine apprenez à construire un habitat à partir de matériaux de récupération servant de refuge aux pollinisateurs.



Sensibilisation à l’ entomofaune locale (jeux de reconnaissance).



Plus d'infos sur le site:



https://www.3peaks.fr/post/les-ateliers-d-education-a-lenvironnement



Et encore pleins d'autres surprises !



C’est la reprise du TREMPLIN MUSICAL DU SUD SAUVAGE en partenariat avec le PRMA:



14h30

CAJUN TANG

Deux Cajun Réunionnais du sud sauvage se retrouvent nez à nez avec un Tang ... Musique ou carri ? Les deux homme lui ont laissé la vie sauve ! Musique !!!!





16h00 AKOUTSA



Groupe Maloya de Saint Joseph, Notre musique reflète le métissage de notre ile et nous rendons hommage à nos origines dans chacune de nos chansons...





GROUPE INVITÉ avec Tournée Générale



17h00 EZ AND THE MANGO ACID. Un voyage multi-chronodirectionnel à travers les Galaxies 60's et 70's.



DIMANS VIEN APPRECIÉ MANAPANY !





Liens utiles :

• Jérome Baille Bosio alias Jez BB : http://www.jezbaillebosio.com/

• Cajun Tang : https://www.facebook.com/Cajun-Tang-111256862891245/

• Akoutsa : http://akoutsa.e-monsite.com/

• EZ and The Mango Acid : https://www.facebook.com/ezandthemangoacid/





Retrouvez l'association sur https://www.facebook.com/LesDSS/



https://www.facebook.com/troispeaks.manapany



Le site de l’association https://www.3peaks.fr