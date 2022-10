Les Diables noirs de Combani se font balayer de la Coupe de France par Annecy

Ce n’est pas en cette saison 2022-2023 que l’exploit du club des Jumeaux de M’zouasia sera réédité. Alors que le club du sud de mayotte avait atteint les 32èmes de finale la saison dernière, Combani ne fera pas mieux.



La faute à un club pensionnaire de Ligue 2, le Football club d’Annecy. C’est donc un défi de taille qui attendait les coéquipiers du capitaine Ali Abdoul Hamid au Parc des Sports d’Annecy ce samedi malgré le soutien de supporters de la communauté mahoraise en métropole qui ont mis l'ambiance en tribune.



Alors que les "Blackos" - leur surnom - devaient élever leur niveau de jeu, la réalité des divisions qui séparent les deux équipes a vite eu raison de la magie de la Coupe de France. Combani est pensionnaire de Régionale 1 à Mayotte, en football amateur donc.



Dès la dixième minute, le FC Annecy a ouvert la marque grâce à une frappe lointaine et à ras de terre du milieu de terrain Kashi.



Abdou, le gardien de l’équipe mahoraise encaissait là le premier but d’une longue série. Huit en tout mais les Diables noirs ont fait honneur en réduisant l’écart à la 29ème minute alors qu’Annecy ne menait que 2 à 0. C’est l’attaquant Fadhul qui marquera l’unique but mahorais de la soirée.



Le match s’est donc achevé sur un 8 à 1 en faveur des locaux. Un résultat qui ne surprend pas mais que l’entraîneur de Combani espérait moins lourd. "On ne veut pas prendre un sac de buts", avait souhaité l'entraîneur Djamaldine Ali dans les colonnes du journal régional le Dauphiné Libéré avant la rencontre.



Facile vainqueur, le FC Annecy peut désormais se replonger dans le championnat de Ligue 2 où il occupe une délicate seizième place.