A la Une .. Les Daft Punk "Official Tribute" débarquent à la Ravine Saint Leu Après les Etats Unis, après la Russie, après l'Asie et l'Afrique Les Daft Punk "Official Tribute" débarquent à la Réunion pour une énorme soirée aux sonorités Electro. La Ravine Saint Leu se prépare déjà à cet événement exceptionnel. C'est le 25 mai, un soirée unique...







Les deux légendaires chevaliers de la musique électronique française, Guy-Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter se sont cotoyés sur les bancs du lycée Carnot à Paris en 1987. Phénomène culturel et commercial de la fin des années 90, le duo Daft Punk est devenu un groupe culte, démocratisant la musique électronique, plaçant la France et Paris comme centre du monde. Leur histoire est celle d'une rencontre...Les deux légendaires chevaliers de la musique électronique française, Guy-Manuel de Homem Christo et Thomas Bangalter se sont cotoyés sur les bancs du lycée Carnot à Paris en 1987. Les Daft Punk se présentent au monde sous des casques et les mains camouflées dans des gants, le tout entre science-fiction et robotique, mais c'est beaucoup plus que le duo casqué que l’on connaît, il incarne le virage musical qu’a pris le monde depuis le XXIème siècle, et en est l’un des principaux acteurs.

Daft Punk c'est des millions d'albums vendus et autant en téléchargement, des prix prestigieux (Grammy Awards, chevaliers de l'Ordre des Arts et des Lettres, ...) des tournées et concerts-évènements dans le Monde.



Après leur dernier album "Random Access Memories" sorti en 2013, le groupe s’en est retourné dans le silence médiatique qui le caractérise, alors que les fans de toutes les générations attendent que Daft Punk remonte sur scène pour une nouvelle tournée de concerts.





DAFT PUNK "Official Tribute"

Après la sortie du dernier album de Daft Punk «Random Access Memories» qui produit des singles à succès planétaire, 2 DJ Français de renommée internationale voulant garder leur anonymat et amis proches de Thomas Bangalter, lancent l'idée de faire un concept original.



Le Vendredi 25 Mai, la Ravine Saint Leu va être complètement aménagée avec 35000W de son, 40000W de light, des écrans géants, un gros Dancefloor, 4 DJ's locaux guest avec DJ Patrice, Nico bono, Simon Sim's et Terry Laird pour des ambiances différentes (Electro, House, Afro, ...), bars, tapas



Ce concept est en quelque sorte un hommage au phénomène mondial «Daft Punk», mais surtout afin de répondre à la demande des fans impatients de revoir leur groupe fétiche sur scène. Réplique exacte de haute performance, les Daft Punk suivent de très près le concept et valident celui-ci. Dans un souci de ne pas tromper leur public, la mention "Official Tribute" est obligatoire.

Depuis les "Daft Punk Official Tribute" se produit dans le monde entier, Ibiza, Ukraine, USA, Abidjan, Miami, Moscou, Macau, .... avec toujours la même exactitude et fidèle à l'esprit Daft Punk.



Billetterie et infoline dans tous les points de vente habituels et sur MonTicket.re

40 places à gagner avec Zinfos974 et Roogai Event







Deux tirages auront lieu, première phase du jeu du 4 au 11 mai 2018 : 20 gagnants ( 10 Pass pour 2 personnes) – tirage au sort le 14 mai au matin

Deuxième phase du jeu du 12 au 18 mai : 20 gagnants (10 Pass pour 2 personnes) – tirage au sort le 21 mai 2018 au matin

Les gagnants seront avertis par Sms à l'issue de chaque tirage au sort. Ils retireront les places au guichet invités

Jeu valable du 4 au 18 mai 2018 sur Zinfos 974 et 7Mag.re, 40 Places composées de 20 Pass Invitation pour 2 personnes.Deux tirages auront lieu, première phase du jeu du 4 au 11 mai 2018 : 20 gagnants ( 10 Pass pour 2 personnes) – tirage au sort le 14 mai au matinDeuxième phase du jeu du 12 au 18 mai : 20 gagnants (10 Pass pour 2 personnes) – tirage au sort le 21 mai 2018 au matinLes gagnants seront avertis par Sms à l'issue de chaque tirage au sort. Ils retireront les places au guichet invités

NP Lu 503 fois





Dans la même rubrique : < > [VIDEO] Le Préfet ordonne aux restaurateurs de plage de quitter les lieux " Virapoullé fait semblant de ne pas encaisser mais en réalité la bataille est déjà perdue"