Communiqué Les Coulisses du BTP : La FRBTP invite environ 1 000 jeunes à découvrir des chantiers

Malgré les difficultés, le BTP Réunionnais n’a de cesse de rechercher un nouveau souffle pour répondre aux défis de demain, sur une île en déficit d’équipements et de logements. Pour montrer les compétences des femmes et des hommes des entreprises du secteur, la FRBTP invite un millier de jeunes à découvrir des chantiers d’envergure ce vendredi 12 octobre, à l’occasion des « Coulisses du BTP », en partenariat avec des acteurs de l’emploi et de la formation.



Donner envie aux jeunes



L’objectif premier de cet événement, qui en est à sa 16ème édition, est d’apporter des réponses claires aux jeunes qui s’interrogent sur leur avenir professionnel. En ouvrant leurs chantiers, les entreprises de bâtiments et de travaux publics et les industriels peuvent ainsi valoriser leurs métiers et donner aux jeunes l’envie de se former, de se qualifier pour devenir demain les bâtisseurs de leur environnement.



Ainsi, tout au long de la journée de vendredi, 30 classes de collèges, Bac Professionnel, BTS et quelques particuliers, se rendront sur différents sites pour visiter des chantiers et sites industriels habituellement fermés au public, dans le but de découvrir les métiers et les perspectives de carrières du BTP.



Un site de traitement des déchets



Cette année et pour la première fois en 16 éditions, un site de traitement des déchets du BTP ouvrira ses portes aux jeunes visiteurs. C’est l’occasion de montrer au public que les déchets de construction se recyclent et peuvent être réutilisés sur les chantiers.



Visite du Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics



L’enjeu de ce type d’événement est important car il vise à transformer l’approche parfois « réductrice » des métiers du BTP, en démontrant justement leur diversité, leur richesse, les opportunités d’épanouissement et de montée en compétences.



« Travailler dans le BTP requiert de plus en plus de compétences particulières et donc de formations pour des personnes – hommes et femmes – de plus en plus qualifiées et motivées », souligne Bernard SIRIEX, Président de la FRBTP. Il sera présent sur le site de la retenue collinaire qui accueillera la visite de Bruno Cavagné, Président National de la Fédération des Travaux Publics (FNTP) et de sa délégation.



Ancré dans son temps, le BTP est en constante mutation. Les métiers et les formations évoluent. Ainsi, ces visites de chantiers seront, le temps de cette journée, des lieux privilégiés d’échanges et de dialogue dans notre département.



Les sites ouverts ce vendredi 12 octobre :

- Chantier de construction de logements intermédiaires – Opération « CATLEYA » à Beauséjour (Sainte-Marie) (SBTPC)

- Chantier de construction de logements sociaux – Opération « Grand Pourpier » à Grand Pourpier (Saint-Paul) – (Entreprise GMF)

- Valorun – Installation de recyclage des déchets du BTP à Cambaie (Saint-Paul)

- Chantier de construction de logements en VEFA – Opération « Vert Océan » à Saint-Gilles Les Hauts – GTOI

- Chantier de construction de la retenue collinaire à Bourg Murat (Le Tampon) – Groupement SOGEA / SBTPC





